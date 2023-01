Der Sportausschuss widmet sich in seiner Sitzung am Mittwoch, 25. Januar 2023, unter anderem den Schwimmbädern in Deutschland. Konkret beschäftigen sich die Ausschussmitglieder mit dem Status quo, Herausforderungen und Perspektiven in puncto Schwimmen hierzulande. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 14 Uhr im Saal 4.300 des Paul-Löbe-Hauses und dauert etwa eine Stunde.

Als Sachverständige eingeladen sind: Für die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände Daniela Schneckenburger, Ute Vogt von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Wolfgang Rupieper und Kai Morgenroth vom Deutschen Schwimm-Verband (DSV) sowie Prof. Dr. Christian Kuhn von der Vereinigung IAKS Deutschland. (irs/20.01.2023)