Liveübertragung: Freitag, 10. Februar, 11.40 Uhr

Die Koalition will den Einbau intelligenter Strommessgeräte schneller voranbringen. Der dazu von den Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP angekündigte Gesetzentwurf „zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende“ (20/5549) wird am Freitag, 10. Februar 2023, in erster Lesung beraten. Nach knapp 40-minütiger Debatte ist die Überweisung des Entwurfes an die Ausschüsse vorgesehen. Federführend bei den weiteren Beratungen soll der Ausschuss für Klimaschutz und Energie sein.

Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen

Die intelligenten Systeme sollen dabei helfen, Energie effizient und kostengünstig zu nutzen sowie das Stromnetz zu entlasten und seien somit ein wichtiger Baustein der Energiewende, machen die Koalitionsfraktionen deutlich. Der Einbau intelligenter Strommesssysteme – sogenannter Smart-Meter – solle künftig unbürokratisch und schneller möglich sein. Er soll den Angaben zufolge künftig keiner Freigabe mehr durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bedürfen, da die Hersteller am Markt mittlerweile die notwendigen hohen Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit erfüllen würden. Die bestehenden Auflagen würden mit dem Gesetz ausgebaut mit präzisen Vorgaben zu Speicherungen, Löschungen und Anonymisierung.

Der Gesetzentwurf sieht einen Rolloutfahrplan mit verbindlichen Zielen bis zum Jahr 2030 vor. Die Messstellenbetreiber werden per Gesetz beauftragt, die angeschlossenen Verbrauchsstellen schrittweise mit Smart-Metern auszustatten. Ab 2025 soll der Einbau von intelligenten Messsystemen verpflichtend für Haushalte mit einem Jahresstromverbrauch von über 6.000 Kilowattstunden oder einer Photovoltaik-Anlage mit mehr als sieben Kilowatt installierter Leistung sein. Bis 2030 sollen alle diese Abnehmer entsprechend mit Smart-Metern ausgestattet sein. Auch Haushalte, die weniger Strom verbrauchen, sollen dem Entwurf zufolge das Recht auf Einbau eines intelligenten Stromzählers erhalten. (hau/07.02.2023)