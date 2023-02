Liveübertragung: Freitag, 10. Februar, 10.20 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 10. Februar 2023, einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel „Die Ankündigungen zu den Härtefallhilfen gegen die hohen Energiepreise sofort und vollständig umsetzen“ (20/5584). Noch ist offen, ob die Vorlage im Anschluss an die Debatte zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen wird oder ob sie direkt abgestimmt wird.

Antrag der Union

Eine schnellere Auszahlung der Härtefallhilfen für kleine und mittlere Unternehmen und Kultureinrichtungen fordert die CDU/CSU-Fraktion in ihrem Antrag. Die Abgeordneten verlangen von der Bundesregierung, das angekündigte und mit den Bundesländern vereinbarten Geld für die Abfederung der gestiegenen Energiepreise „vollständig zur Verfügung zu stellen“. Zudem sollten auch Energieträger wie Pellets, Öl und Flüssiggas einbezogen werden.

Weiter wird gefordert, „schnellstmöglich, zeitnah und unbürokratisch“ die Auszahlung von Härtefallhilfen an private Nutzer von Öl-, Pellet-, oder Flüssiggasheizungen zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Hilfen an Studierende, Kultureinrichtungen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und soziale Einrichtungen zügig zur Verfügung gestellt werden. (emu/09.02.2023)