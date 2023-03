Liveübertragung: Freitag, 3. März, 10.20 Uhr

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages befassen sich am Freitag, 3. März 2023, mit dem Thema Mobilität. Dazu legt die CDU/CSU-Fraktion einen Antrag mit dem Titel „Abgasnorm Euro-7 mit Augenmaß und Realitätssinn weiterentwickeln – Mobilität fördern, nicht verhindern“ (20/5806) und einen Antrag mit dem Titel „Bezahlbare und klimafreundliche Mobilität fördern – Klimaneutrale Kraftstoffe im Verkehr nutzen“ (20/5807) vor. Darüber hinaus ist die Beratung eines angekündigten Antrags der AfD-Fraktion (20/5812) zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Motoren sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer Emissionen und der Dauerhaltbarkeit von Batterien (Euro 7) und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009, KOM(2022)586 endg.; Ratsdok.-Nr. 14598/22 vorgesehen. Die Abgeordneten fordern darin eine Stellungnahme gemäß Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 zum Vertrag von Lissabon auf Prüfung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf die Unvereinbarkeit der Verordnungsentwürfe mit den Rechtsgrundlagen der Europäischen Union. Für die Aussprache ist eine Dauer von 70 Minuten geplant. Die erste Vorlage soll im Anschluss der Beratung zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und die zweite Vorlage zur federführenden Beratung an den Verkehrsausschuss überwiese werden.

Erster Antrag der Union

In ihrem ersten Antrag (20/5806) fordert die CDU/CSU-Fraktion die Bundesregierung dazu auf, sich auf EU-Ebene für eine „technologisch umsetzbare Absenkung der Grenzwerte und für realistische Testbedingungen“ einzusetzen. Die Abgeordneten beziehen sich in ihrem Antrag auf die durch die EU beschlossene Abgasnorm Euro 7, die zu einer besseren Luftqualität beitragen soll. So sollen durch Euro 7 etwa die Stickoxidemissionen durch Autos bis 2035 um 35 Prozent sinken, bei Bussen und Lkw um mehr als 50 Prozent.

Die Fraktion befürchtet, dass es sonst zu einem „vorzeitigen Verbrenner-Aus durch die Hintertür kommt“, falls die Grenzwerte wie aktuell geplant umgesetzt werden sollten. Weiterhin wird gefordert, den Herstellern eine angemessene Übergangszeit für die Umsetzung der Vorschriften zu garantieren und „im Sinne der sozialen Nachhaltigkeit darauf zu achten, dass durch die steigenden Anforderungen keine signifikante Verteuerung von Kleinwagen zu Lasten von Verbraucherinnen und Verbrauchern stattfindet“.

Zweiter Antrag der Union

„Technologieoffenheit in allen Verkehrsbereichen“ fordert die CDU/CSU-Fraktion in ihrem zweiten Antrag (20/5807). So sollen beispielsweise die Kraftstoffnorm DIN EN 15940 in die 10. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (10. BImSchV) aufgenommen und die Beimischung von fortschrittlichen Biokraftstoffen erhöht werden.

Des Weiteren fordern die Abgeordneten die Bundesregierung auf, die neue Wasserstoffstrategie zeitnah fertigzustellen und klimafreundliche Alternativen zur Elektromobilität wie Wasserstoffverbrenner und E-Fuels gleichermaßen zuzulassen. Es müssten alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten für alternative Antriebe und Kraftstoffe genutzt werden, „damit die Mobilität für alle Menschen in Deutschland bezahlbar bleibt“, heißt es in der Begründung.

Antrag der AfD

Die AfD-Fraktion fordert in ihrem Antrag (20/5812) die Bundesregierung auf, eine Entschließung anzunehmen, die den „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Motoren sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer Emissionen und der Dauerhaltbarkeit von Batterien (Euro 7) und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009, KOM(2022)586 endg.; Ratsdok.-Nr. 14598/22“ rügt.

Es soll eine Stellungnahme gemäß Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 zum Vertrag von Lissabon auf Prüfung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf die Unvereinbarkeit der Verordnungsentwürfe mit den Rechtsgrundlagen der Europäischen Union erfolgen, fordern die Abgeordneten. (emu/eis/02.03.2023)