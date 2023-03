Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben sich am Donnerstag, 9. Februar 2022, mit der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder befasst. Dazu hat die CDU/CSU-Fraktion einen Gesetzentwurf „zur weiteren Fristverlängerung für den beschleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ (20/5544) vorgelegt. Im Anschluss an die Aussprache wurde die Vorlage zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Familie, Senioren und Jugend überwiesen.

Gesetzentwurf der Union

Die Union bezieht sich in ihrem Entwurf auf das Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG) vom 2. Oktober 2021, mit dem ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle Kinder im Grundschulalter ab dem 1. August 2026 stufenweise eingeführt und gleichzeitig der dafür erforderliche Infrastrukturausbau finanziell unterstützt wurde.

Dieser Ausbau komme jedoch durch erschwerte Bedingungen infolge der Corona-Pandemie, der Hochwasserkatastrophe in einigen Regionen Deutschlands und des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nur stockend voran, weshalb die Länder mehr Zeit bräuchten, um die Fördermittel abzurufen, schreibt die Unionsfraktion. Die Laufzeit des Investitionsprogramms müsse deshalb um ein weiteres Jahr, bis Ende 2023, verlängert werden, fordert die Fraktion in ihrem Gesetzentwurf. (che/09.02.2023)