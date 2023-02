Die Abgeordneten beraten das Thema „Kriminalität an Bahnhöfen“.

Liveübertragung: Mittwoch, 1. März, 18 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 1. März 2023, erstmals über einen Antrag mit dem Titel „Bundeslagebild zur Kriminalität in Bahnhöfen und Zügen“ ab, den die AfD-Fraktion angekündigt hat. Nach rund 45-minütiger Aussprache soll die Vorlage zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen werden. (vom/10.02.2023)