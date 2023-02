Liveübertragung: Donnerstag, 2. März, 9 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt zu Beginn der Plenarsitzung am Donnerstag, 2. März 2023, eine rund 25-minütige Regierungserklärung zum Thema „Ein Jahr Zeitenwende – Deutschlands Sicherheit und Bündnisse stärken, die Ukraine weiter unterstützen“. An die Regierungserklärung schließt sich eine rund 90-minütige Aussprache an. Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 hatte der Bundeskanzler in einer Sondersitzung des Bundestages am Sonntag, 27. Februar 2022, in einer Regierungserklärung verkündet: „Wir erleben eine Zeitenwende. Das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.“

Scholz hatte damals deutliche Mehrausgaben für das Militär und die Errichtung eines Sondervermögens für die Bundeswehr im Umfang von 100 Milliarden Euro angekündigt. „Wir werden deutlich mehr investieren müssen in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen“, sagte der Kanzler. „Das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt.“ (vom/ahe/10.02.2023)