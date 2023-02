In einer öffentlichen Anhörung behandelt die Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan“ das Thema: „Stabilisierungsphase und die Rolle der Bündnispartner 2002 bis 2008“ .

Der internationale Einsatz in Afghanistan in der Zeit von 2002 bis 2008 ist am Montag, 27. Februar 2023, erneut Thema einer öffentlichen Anhörung der Enquete-Kommission Afghanistan. Die Abgeordneten und sachverständigen Mitglieder der Kommission wollen sich mit den internationalen Bemühungen um zivile und militärische Stabilisierung im Land während dieser Phase beschäftigen. Die Sitzung beginnt um 13 Uhr im Saal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses und dauert voraussichtlich eineinhalb Stunden.

Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Das Gremium möchte von den geladenen externen Sachverständigen unter anderem erfahren, wie die konkrete Kommunikation, Abstimmung und Kooperation zwischen den Ressorts sowie mit anderen lokalen und internationalen Akteuren funktionierte, besonders mit den USA als Führungsmacht für die militärischen Operationen. Darüber hinaus wird es um die Frage gehen, ob die zivil-militärische Zusammenarbeit auf operativer Ebene in den Provincial Reconstruction Teams erfolgreich war, ob sie die Arbeit der Nichtregierungsorganisationen vor Ort erleichtert oder eher erschwert hat und welche Lehren für den vernetzten Ansatz gezogen werden sollten.

Darüber hinaus richten sich die Fragen der Mitglieder der Kommission auf die Anfangsjahre der Regierung Karzai und darauf, welche Auswirkungen die Bemühungen der internationalen Akteure zur Unterstützung von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit auf den innerafghanischen Friedensprozess hatten. (22.02.2023)