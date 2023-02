Der Wirtschaftsausschuss befasst sich am Mittwoch, 1. März 2023, mit dem Thema „Deutschland als Innovations-, Biotechnologie- und Pharmastandort stärken, EU-Mittel sichern, IPCEI Health beitreten“. Die öffentliche Anhörung beginnt um 9 Uhr im Saal E 200 des Paul-Löbe-Hauses und dauert etwa eineinhalb Stunden. Grundlage der Anhörung ist ein Antrag der Unionsfraktion, in dem diese fordert, Deutschland solle sich an dem EU-Vorhaben „Important Project of Common European Interest (IPCEI) Health“ zur Förderung wichtiger Innovationen in der Biotechnologie- und Pharmabranche beteiligen (20/2376).

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.