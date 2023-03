Liveübertragung: Donnerstag, 16. März, 14.45 Uhr

Ohne Debatte entscheidet der Bundestag am Donnerstag, 16. März 2023, über eine Reihe von Vorlagen:

Aufenthaltsgesetz: Über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung (20/5333) zur Durchführung der EU-Verordnungen über ein Ein- und Ausreisesystem (Entry/Exit System – EES) und über ein Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystems (Etias) stimmt das Parlament auf Grundlage einer Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat ab. Die sogenannte EES-Verordnung sieht laut Vorlage die Speicherung des Zeitpunkts und Orts der Ein- und Ausreise und etwaiger Einreiseverweigerungen von Drittstaatsangehörigen im EES vor, die für einen Kurzaufenthalt in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einreisen. Für Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein stelle die Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstandes im Rahmen der jeweiligen Assoziierungsabkommen dar. Die „Etias-Verordnung“ regelt den Angaben zufolge die Einrichtung eines europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems („European Travel Information and Authorization System“). Ziel des Systems sei festzustellen, „ob ein von der Visumpflicht befreiter Drittstaatsangehöriger zur Einreise in den Schengenraum berechtigt ist und ob mit seiner Einreise ein Risiko für die Sicherheit, ein Risiko der illegalen Einwanderung oder ein hohes Epidemierisiko verbunden ist“. Der Gesetzentwurf enthält laut Bundesregierung zwei neue Stammgesetze mit speziellen Vorschriften zur Durchführung der beiden Verordnungen, die unmittelbar und allgemein gelten. Zudem sieht er unter anderem „die infolge der Einführung der europäischen Mechanismen EES und Etias notwendigen Anpassungen des Aufenthaltsgesetzes und weiterer Gesetze vor“. Hierbei werde sichergestellt, dass eine erforderliche europäische Reisegenehmigung Voraussetzung für einen rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet wird.

Sportvereine: Zur Abstimmung eines AfD-Antrags mit dem Titel „Euro-Inflation und Energiekrise – Schutz der Sportvereine vor hausgemachter Preissteigerungen“ (20/5367) hat der Sportausschuss eine Empfehlung abgegeben (20/5801). Aus Sicht der Antragsteller ist vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Schließung von Schwimmbädern und Sportstätten in den vergangenen beiden Jahren und den schwerwiegenden Folgewirkungen für die Gesellschaft, insbesondere auch für Kinder, Jugendliche und Ältere, eine erneute Schließung „unbedingt zu verhindern“. Die AfD-Fraktion fordert die Bundesregierung auf, zum Ausgleich von Härtefällen einen zusätzlichen Hilfsfonds einzurichten und die Beantragung von Förderprogrammen für energetische Sanierung zu erleichtern und Investitionsanreize zu setzen, die für kommunale Sportstätten ebenso wie für Anlagen im Vereinsbesitz gelten.

Petitionen: Darüber hinaus stimmt das Parlament zwölf Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen ab, die beim Bundestag eingegangen sind und vom Petitionsausschuss beraten wurden. Konkret betrifft dies die Sammelübersichten 293 bis 291 (20/5833, 20/5834, 20/5835, 20/5836, 20/5837, 20/5838, 20/5839, 20/5840, 20/5841).

(irs/06.03.2023)