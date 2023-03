Liveübertragung: Donnerstag, 16. März, 14.40 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 15. Dezember 2022, mehrere Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse:

Belästigung in der Arbeitswelt: Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Ratifizierung eines Übereinkommens Nr. 190 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über die Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt (20/5652) eingebracht. Die Vorlage soll im Ausschuss für Arbeit und Soziales federführend beraten werden. Ziel des Übereinkommens ist es demnach, die rechtliche Grundlage für eine Arbeitswelt ohne Gewalt und Belästigung zu schaffen. Bisher existierte kein internationales Instrument, das umfassend davor schützt. Zudem soll mit dem Übereinkommen als ein internationaler Mindeststandard eine Regelungslücke geschlossen werden. Das Übereinkommen schützt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie andere Personen in der Arbeitswelt vor Gewalt und Belästigung. Ebenso geschützt sind natürliche Personen, die die Befugnisse, Pflichten oder Verantwortlichkeiten einer Arbeitgeberin oder eines Arbeitgebers ausüben. Verantwortlich für den Schutz sind neben dem Staat durch arbeitsrechtliche, strafrechtliche oder polizeiliche Maßnahmen auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Mit dem Gesetzentwurf werden nun die Voraussetzungen für die Ratifizierung geschaffen.

Energiewende: Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung „zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende“ soll federführend im Ausschuss für Klimaschutz- und Energie weiterberaten werden.

Brennstoffemissionshandel: In einer Unterrichtung (20/4861) bilanziert die Bundesregierung zum ersten Mal das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), das seit dem 1. Januar 2021 den nationalen Brennstoffemissionshandel (nEHS) regelt. Die Vorlage soll zur weiteren Beratung an den federführenden Klimaschutz- und Energieausschuss überwiesen werden. Mit dem Brennstoffemissionshandel wurde auf nationaler Ebene eine CO 2 -Bepreisung für sämtliche fossile Brennstoffemissionen außerhalb des europäischen Emissionshandels (EU-ETS) eingeführt. Bis zum 30. September 2022 mussten die zur Teilnahme am nEHS verpflichteten Unternehmen ihre gekauften nationalen Emissionszertifikate (nEZ) in Höhe der berichteten Emissionen im nEHS-Register abgeben.

Nach Angaben der Deutschen Emissionshandelsstelle im Umweltbundesamt (DEHSt) wurden für das erste Berichts- und Abgabejahr 2021 rund 1.640 von insgesamt rund 1.670 BEHG-Verantwortlichen (rund 98 Prozent) nEZ in Höhe der von ihnen berichteten Menge an CO 2 -Emissionen abgegeben. Damit übersteigt die für das Jahr 2021 abgegebene Menge an nEZ die in der BEHV-Novelle vorgesehene jährliche Emissionsmenge für das Verpflichtungsjahr 2021 um rund fünf Millionen Tonnen CO 2 , heißt es in der Unterrichtung.

Küstenfischerei: „Investitionen fördern und Zukunftsperspektiven für Küstenfischerei und Ausflugsschifffahrt schaffen“ lautet der Titel eines Antrags der CDU/CSU-Fraktion. Die Vorlage soll zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden.

Ausgleichsabgabe: Die AfD-Fraktion hat einen Antrag mit dem Titel „Ausgleichsabgabe neu – Mehr Menschen mit Behinderung in Arbeit bringen“ angekündigt, den die Abgeordneten in den Ausschuss für Arbeit und Soziales überweisen.

Handelspolitik: Die Linksfraktion will das EU-Mercosur-Abkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten neu verhandeln. In ihrem Antrag macht sich die Fraktion für „eine faire Wirtschafts- und Handelspolitik“ stark. Die Vorlage soll im Wirtschaftsausschuss beraten werden.

(irs/06.03.2023)