Liveübertragung: Freitag, 17. März, 11.40 Uhr

Am Freitag, 17. März 2023, findet im Bundestag eine Vereinbarte Debatte zum Internationalen Frauentag statt. Dafür sind rund 80 Minuten eingeplant. Der Internationale Frauentag wird am 8. März begangen. Bereits seit dem Jahr 1911 wird an diesem Tag weltweit auf Frauenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter und bestehende Diskriminierungen aufmerksam gemacht. (hau/06.03.023)