Der Unterausschuss Globale Gesundheit beschäftigt sich am Montag, 27. März 2023, ab 17.15 Uhr mit dem Thema „Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Bekämpfung multiresistenter Tuberkulose“. Dabei soll es in einem ersten Teil um die globale und in einem zweiten Teil um die nationale Perspektive gehen. Das Gremium tagt etwa eineinhalb Stunden lang im Saal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Die 17 Mitglieder des Unterausschusses Globale Gesundheit diskutieren alle Themen der Gesundheit als wesentlicher Baustein für eine nachhaltige Entwicklung. Die Auswirkungen von Infektionskrankheiten, wie Ebola oder Tuberkulose, aber auch Antibiotikaresistenzen gehen weit über nationale Grenzen hinaus. Migrationsbewegungen schaffen neue gesundheitliche Herausforderungen. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und die übergreifende Zusammenarbeit und den Austausch aller beteiligten parlamentarischen Gremien zu erleichtern, wurde in dieser Legislaturperiode der Unterausschuss Globale Gesundheit beim Ausschuss für Gesundheit eingerichtet. (ste/20.03.2023)