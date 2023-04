Die CDU/CSU-Fraktion will mit einem Antrag „Gigabit auf die Schiene bringen“ und „Maßnahmen für einen besseren Mobilfunkempfang im Zug“ (20/6410) einleiten. Der Bundestag hat am Donnerstag, 20. April 2023, erstmals über die Vorlage beraten im Anschluss an den federführenden Ausschuss für Digitales zur weiteren Beratung überwiesen.

Antrag der Union

Die Unionsfraktion fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag auf, einen Zeitplan für die Um- und Aufrüstung der Züge mit mobilfunkdurchlässigen Scheiben vorzulegen. Die Scheiben in den Zügen der Deutschen Bahn seien mit einer isolierenden Metallschicht versehen, die auch Mobilfunksignale dämpft. Vorangetrieben werden soll laut Antrag auch eine Ertüchtigung der Repeater für alle nach 2015 hinzugekommenen Frequenzen in den Zügen der Deutschen Bahn.

Außerdem fordern die Abgeordneten, dass ein Gigabit-Netzwerk in allen Zügen angestrebt wird. Erforderlich sei eine Verbindung mit mindestens 1.000 Mbit/s in den Zügen, um „zuverlässig die heutigen Bandbreitenbedürfnisse abzubilden“, heißt es in dem Antrag. Auch soll die Regierung Maßnahmen ergreifen, um die Umrüstung auf störfeste GSM-R-Endgeräte in Eisenbahnfahrzeugen möglichst zum Fahrplanwechsel 2023/2024 abzuschließen. Zudem solle sie auf eine Beschleunigung der Verfahrensdauern bei der Europäischen Eisenbahnagentur hinwirken, heißt es in dem Antrag. (lbr/hau/20.04.2023)