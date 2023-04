Liveübertragung: Donnerstag, 20. April, 14.30 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 20. April 2023, mehrere Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse.

Navigation: Die Bundesregierung kündigt einen Gesetzentwurf zu dem Übereinkommen vom 27. Januar 2022 über die

Internationale Organisation für Navigationshilfen in der Schifffahrt an. Die Vorlage soll zur federführenden Beratung an den Verkehrsausschuss überwiesen werden.

Tabak: Die Bundesregierung will einen Gesetzentwurf zur Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes vorlegen, der federführend im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft beraten werden soll.

Betäubungsmittel: Darüber hinaus plant die Bundesregierung, einen Gesetzentwurf zur Regelung einzelner dem Schutz der finanziellen Interessen der Union dienender Bestimmungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik, zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes sowie zur Aufhebung weiterer Vorschriften vorzulegen. Auch dieser Entwurf soll an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft zur federführenden Beratung überwiesen werden.

Spargel: Die CDU/CSU kündigt an, einen Antrag mit dem Titel „Den Fortbestand der heimischen Spargelproduktion

schützen – Landwirtschaftliche Sonderkulturbetriebe unterstützen“ vorzulegen. Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft soll die Initiative federführend beraten.

Vergütung: Die Fraktion Die Linke legt einen Antrag mit den Titel „Gerechte Vergütung von Autorinnen und Autoren

gewährleisten – Bibliothekstantiemen erhöhen Drucksache“ (20/5832). Der Antrag soll an den Ausschuss für Kultur und Medien zur Federführung überwiesen werden. Nach dem Willen der Linksfraktion sollen die Bibliothekstantiemen deutlich erhöht werden. Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung auf, sich im Rahmen der Verhandlungen über die Abgeltung der Ansprüche nach Paragraf 27 Absatz 2 Urheberrechtsgesetzes für eine deutliche Erhöhung der pauschalen Vergütungssumme einzusetzen und auch den Bundesanteil erhöhen. Als Maßstab sollen die Vergütungen in anderen europäischen Ländern gelten, die bis um das zehnfache höher ausfallen als in Deutschland. Zudem soll die Zuständigkeit für die Verhandlungen vom Bundesamt für zentrale Dienste und Vermögensfragen auf die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) übertragen werden. Nach Ansicht der Linksfraktion liegt der Gesamtbetrag der Bibliothekstantiemen in Deutschland mit 14,1 Millionen Euro auf einem „erschreckend niedrigen Niveau“. Heruntergerechnet auf den einzelnen Ausleihvorgang erhielten die Buchautoren lediglich einen niedrigen einstelligen Centbetrag als Vergütung.

(eis/aw/03.04.2023)