Der Bundestag hat am Donnerstag, 26. Januar 2023, erstmals Anträge der CDU/CSU-Fraktion und der AfD-Fraktion zum EU-Assoziierungsabkommen mit den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten beraten. Im Anschluss an die rund 70-minütige Aussprache wurde der Unionsantrag mit dem Titel „Politische und wirtschaftliche Beziehungen zu Lateinamerika stärken – Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten in Kraft setzen“ (20/4887) zur federführenden Beratung an den Wirtschaftsausschuss überwiesen.

Der AfD-Antrag mit dem Titel „Heimische Landwirtschaft und tropischen Regenwald schützen – Nein zum geplanten Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten“ (20/5361) wurde ebenfalls zur weiteren Beratung an den federführend Wirtschaftsausschuss überwiesen.

Union fordert rasche Ratifizierung

Zu Beginn der Debatte appellierte Stefan Rouenhoff (CDU/CSU) an die Fraktionen der Ampelkoalition, jetzt die Initiative zu ergreifen, eine Führungsrolle in Europa zu übernehmen und den Weg für die Ratifizierung des Abkommens freizumachen: „Zeigen Sie, dass das neue Deutschlandtempo nicht das Genehmigungstempo für Panzerlieferungen in die Ukraine ist“, sagte er in Anspielung auf die vielfach als zögerlich wahrgenommene Entscheidungsfindung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Sachen Waffenlieferungen an die Ukraine.

In ihrem Antrag hebt die Union die geopolitische Bedeutung des Abkommens hervor: Nur in Zusammenarbeit mit „Wertepartnern“ werde der Erhalt der internationalen regelbasierten Ordnung und die Stärkung freiheitlich-demokratischer Gesellschaften in einer multipolaren Welt möglich sein. Eine Ratifizierung solle nicht durch Rufe nach Zusatzvereinbarungen und Nachverhandlungen aufs Spiel gesetzt werden.

SPD: Regierungswechsel in Brasilien ist eine Chance

Der Union gehe es – wie immer – zu langsam voran, offenbar wolle die Union das Abkommen zur Not mit Gewalt ins Ziel bringen, sagte Sebastian Roloff (SPD). Aber die Verhandlungen begannen 1999, im Juni 2019 dann wurde nach fast 20-jähriger Verhandlungsdauer eine Einigung über den Handelsteil erzielt – da komme es jetzt auf Monate nicht an, stellte Roloff fest. EU-Parlament und auch viele Mitgliedstaaten wollten aber den Vertrag in der bestehenden Form nicht annehmen, da verbindliche Verpflichtungen zu Umwelt- und Sozialstandards sowie zum Schutz der Menschenrechte fehlten.

Auch Deutschland wolle lieber langsam, aber dafür in die richtige Richtung marschieren: Gerade den Regierungswechsel in Brasilien sehe man als Chance, die es zu nutzen gelte, um den Schutz des Regenwald zu verbessern, und durchsetzbare und nachprüfbare Rechtsstandards zu verankern.

Grüne: Demokratisch, sozial und nachhaltig sein

Aus grüner Sicht seien Klimaschutz und Wohlstand angewiesen, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Dr. Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen). Sie nannte es richtig und wichtig, sich den lateinamerikanischen Wertepartnern zuzuwenden. Es sei auch unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine und dessen Folgen Teil der Diversifizierungsstrategie, die politisch problematische Abhängigkeiten verringern soll, wichtig für die Handlungsfähigkeit Europas in einer sich wandelnden Welt. Aus Brantners Sicht, wäre es ein Fehler, sich rein auf den Handelsteil zu beschränken.

Man wolle vielmehr gemeinsam mit den Partnern „die grünen Märkte der Zukunft“ schaffen und zeigen, dass man „demokratisch, sozial und nachhaltig sein kann“. Deswegen wolle man ein klares Commitment der Vertragspartner, dass man Umwelt- und Menschrechte stärken will. Und eine verbindliche Zusatzvereinbarung zum Schutz des Regenwalds.

FDP: Abkommen muss auf breite Akzeptanz stoßen

Carl-Julius Cronenberg von der FDP mochte im Unionsantrag viel Richtiges, wenn auch wenig Neues entdecken. Er wundere sich aber doch, wie CDU und CSU Handelspolitik als geopolitisches Instrument sehen könnten, aber kein Wort über den Klimaschutz verliere: Der Regenwald im Amazonas sei „systemrelevant für die ganze Welt“. Und wichtig auch mit Blick auf eine möglichst breite Akzeptanz für das Abkommen.

Die Proteste gegen die Freihandelsabkommen Ceta und TTIP in der Vergangenheit hätten gezeigt: Es gehe nicht nur um Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze – es gehe auch um Akzeptanz. „Wir werben deshalb für mehr Wohlstand und Nachhaltigkeit“, sagte Cronenberg.

AfD sieht Nachteile für deutsche Landwirte

Wenn ein Freihandelsabkommen klug ausgearbeitet werde, könne es zum Wirtschaftswachstum beitragen, sagte AfD-Politiker Prof. Dr. Malte Kaufmann: „Dann würde es auch unsere Zustimmung bekommen“. Bei den Verhandlungen zum in Rede stehenden Abkommen aber sei es immer mehr um linksgrüne Belange gegangen, die darauf abzielten, „die eigene Ideologie zum Weltstandard zu machen“, wie zum Beispiel die Klimaziele, die in Wahrheit Wohlstandsvernichtungsziele seien. Kaufmann kritisierte, dass man den Regenwald in Brasilien schützen wolle, aber gleichzeitig in Deutschland Wald gerodet werde, um Flächen für den Bau von Windrädern ausweisen zu können.

Im Antrag der AfD heißt es, das geplante Freihandelsabkommen gewährleiste der europäischen und deutschen Landwirtschaft „keine fairen Wettbewerbsbedingungen“. Die Abgeordneten sehen in dem Abkommen die Gefahr, dass sich die „ohnehin schon schwierige wirtschaftliche Situation in der deutschen Landwirtschaft weiter verschlechtert und die Existenz tausender bäuerlicher Familienbetriebe gefährdet“ sei.

Linke: Nur Großkonzerne profitieren

Für die Linke stellte Alexander Ulrich klar: „Wir streiten für fairen Handel, nicht für freien Handel.“ Das Mercosur-Abkommen hätte nur negative Folgen: Würden Import-Agrarprodukten wie Rindfleisch, Soja für Tierfutter und Bioethanol aus Zuckerrohr durch das Abkommen für die EU günstiger, würde noch mehr Regenwald dafür abgeholzt werden.

Es würden zudem noch mehr Pestizide eingesetzt, die Vertreibung der Indigenen würde sich verschärfen, auch würden hierzulande keine Arbeitsplätze geschaffen – die einzigen, die profitierten, wären die Großkonzerne, sagte Ulrich.

Antrag der CDU/CSU

Wie es im Unionsantrag (20/4887) heißt, muss Deutschland geopolitisch bedeutsame Partnerschaften festigen und ausbauen. Nur in Zusammenarbeit mit „Wertepartnern“ werde der Erhalt der internationalen regelbasierten Ordnung und die Stärkung freiheitlich-demokratischer Gesellschaften in einer multipolaren Welt möglich sein. Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung deshalb auf, auf europäischer Ebene und in bilateralen Gesprächen mit den Mercosur-Staaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay) mit Nachdruck für eine baldige Ratifikation des EU-Mercosur-Assoziierungsabkommens einzutreten.

Die schwedische EU-Ratspräsidentschaft soll nach dem Willen der Unionsfraktion dabei unterstützt werden, dass die EU-Kommission den Entwurf eines Ratifikationsgesetzes für das Inkrafttreten des EU-Mercosur-Abkommens vorlegt und dass das „geopolitisch sehr bedeutsame Abkommen“ nicht durch Rufe nach Zusatzvereinbarungen und Nachverhandlungen aufs Spiel gesetzt wird.

Antrag der AfD

Das zwischen der Europäische Union (EU) und den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay geplante Freihandelsabkommen gewährleistet der europäischen und deutschen Landwirtschaft aus Sicht der AfD-Fraktion „keine fairen Wettbewerbsbedingungen“. Die Abgeordneten sehen in dem Abkommen die Gefahr, dass sich die „ohnehin schon schwierige wirtschaftliche Situation in der deutschen Landwirtschaft weiter verschlechtert und die Existenz tausender bäuerlicher Familienbetriebe gefährdet“ sei.

In einem Antrag (20/5361) fordert die Fraktion deshalb, das Abkommen nicht zu ratifizieren, „solange es Zollkontingente beziehungsweise Freihandelsquoten für Zucker, Ethanol, Rindfleisch und Geflügelfleisch beinhaltet“. Vor allem bei diesen Agrarprodukten seien die Mercosur-Staaten sehr wettbewerbsfähig, heißt es in dem Antrag. Die AfD-Fraktion befürchtet deshalb eine Benachteiligung der heimischen Landwirtschaft. (emu/mis/ste/26.01.2023)