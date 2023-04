Liveübertragung: Donnerstag, 27. April, 10.20 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 27. April 2023, erstmals über Anträge zur Migrations- und Asylpolitik, die die CDU/CSU-Fraktion und die Fraktion Die Linke angekündigt haben. Offen ist, ob beide Vorlagen im Anschluss an die rund 80-minütige Aussprache direkt abgestimmt oder ob sie zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden.

Der Antrag der Unionsfraktion trägt den Titel „Kommunen in der Migrationspolitik unterstützen, Forderungen aus dem Kommunalgipfel umsetzen“, der Antrag der Linksfraktion lautet „Aus der Aufnahme der Ukraine-Geflüchteten lernen – Für einen echten Paradigmenwechsel in der Asylpolitik“. (vom/21.04.2023)