Ein von der CDU/CSU-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Wasserstoffhochlauf pragmatisch, schnell und technologieoffen voranbringen – Für eine starke Wirtschaft, für Klimaneutralität“ wurde von der Tagesordnung des Bundestages am Donnerstag, 27. April 2023, abgesetzt. Geplant war, die Vorlage im Anschluss an die rund halbstündige Aussprache zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Klimaschutz und Energie zu überweisen. (vom/25.04.2023)