Der Bundestag hat am Donnerstag, 27. April 2023, erstmals einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel „Unterstützung für den Wintersport – Jetzt handeln“ (20/6183) beraten. Im Anschluss an die Aussprache wurde die Vorlage zur weiteren Beratung in den federführenden Sportausschuss überwiesen.

Antrag der CDU/CSU

Die Unionsfraktion fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag zum sofortigen Handeln auf, da der Wintersport in Deutschland aufgrund von Klimawandel, Energiekosten und Inflation unter Druck stehe. Konkret denken die Abgeordneten dabei an organisatorische und finanzielle Unterstützung jeder Art. So solle die Bundesregierung zum Beispiel Handlungsstrategien entwickeln, um den Wintersport bei der Bewältigung des Klimawandels zu unterstützen.

Der Bund solle national die Koordinierung übernehmen und ein abgestimmtes Vorgehen mit anderen betroffenen Staaten in Europa sicherstellen. Zudem sollten Wintersportvereine, die nationale und internationale Wettkämpfe veranstalten, durch Förderprogramme bei der Organisation ebenso unterstützt werden wie eine zeitnahe Bewerbung Deutschlands für Olympische Winterspiele. (vom/mis/27.04.2023)