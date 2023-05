Der Bundestag hat am Donnerstag, 27. April 2023, erstmals einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Regelung der Entsendung von Kraftfahrern und Kraftfahrerinnen im Straßenverkehrssektor und zur grenzüberschreitenden Durchsetzung des Entsenderechts (20/6496) beraten. Darüber hinaus hatte die AfD-Fraktion einen Antrag mit dem Titel „Kabotage modernisieren – Einheimische Transportunternehmen vor unerlaubtem Preisdumping schützen“ (20/6534) vorgelegt. Im Anschluss an die Aussprache wurden die Vorlagen zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, EU-Vorgaben auf dem Gebiet des Entsenderechts in deutsches Recht umzusetzen. Die Umsetzung der EU-Straßenverkehrsrichtlinie erfordert nach Angaben der Regierung Änderungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes. Die Richtlinie verfolgt das Ziel, Diskrepanzen zwischen der Auslegung, Anwendung und Durchsetzung von Vorschriften für die Entsendung von Arbeitnehmern im Straßenverkehrssektor durch die EU-Mitgliedstaaten zu beseitigen. Sie soll den Sektor fair, effizient und sozial rechenschaftspflichtig machen und mehr Rechtssicherheit bieten, den Verwaltungsaufwand für Verkehrsunternehmen verringern und Wettbewerbsverzerrungen verhindern, schreibt die Regierung.

Vorgesehen ist, im Paragrafen 18 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes eine Meldepflicht für Arbeitgeber mit Sitz in einem anderen EU-Staat, die Kraftfahrer im Inland beschäftigen, aufzunehmen. Im Paragrafen 19 soll geregelt werden, welche Unterlagen diese Arbeitgeber den Kraftfahrern für die Beförderung zur Verfügung stellen müssen. Die Fahrer sollen diese Unterlagen den Zollbehörden auf Verlangen vorlegen müssen. Auf Aufforderung sollen sie elektronisch übermittelt werden müssen.

Der Entwurf sieht ferner Änderungen der Bußgeldvorschriften vor. Darüber hinaus soll der Anwendungsbereich der Entsenderegeln für Beförderungsdienstleistungen im Straßenverkehr an die EU-Richtlinie angepasst werden. Ein neuer Abschnitt im Arbeitnehmer-Entsendegesetz soll schließlich detaillierte Regelungen zum Umgang mit ein- und ausgehenden Ersuchen um Zustellungs- und Vollstreckungshilfe im Bereich entsenderechtlicher Geldbußen und finanzieller Verwaltungssanktionen enthalten.

Antrag der AfD

Um Preisdumping auf dem Frachtmarkt zu verhindern, fordert die AfD in einem Antrag, den grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr schärfer zu kontrollieren und Verstöße stärker zu sanktionieren.

Die Bundesregierung soll sich aus Sicht der Fraktion unter anderem stärker für einheitliche Wettbewerbsbedingungen und die Etablierung des intelligenten Fahrtenschreibers auf EU-Ebene einsetzen. (vom/des/27.04.2023)