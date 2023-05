Liveübertragung: Donnerstag, 25. Mai, 11.45 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 25. Mai 2023, erstmals über den Gesetzentwurf zu dem Beschluss (EU, Euratom) 2018 / 944 des Rates der Europäischen Union vom 13. Juli 2018 zur Änderung des dem Beschluss 76 / 787 / EGKS, EWG, Euratom des Rates vom 20. September 1976 beigefügten Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments, den die Bundesregierung vorgelegt hat (20/6821). Im Anschluss an die rund 70-minütige erste Lesung soll die Vorlage zur federführenden Beratung in den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union überwiesen werden.

Darüber hinaus stimmt der Bundestag über den Antrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP (20/5990) zu der legislativen Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. Mai 2022 zum Vorschlag für eine EU-Verordnung über die allgemeine unmittelbare Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments sowie zur Aufhebung des Beschlusses (76 / 787 / EGKS, EWG, Euratom) des Rates und des zu diesem Beschluss beigefügten Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments ab. Dazu liegt eine Beschlussempfehlung des Europaausschusses (20/6891) vor.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit Inkrafttreten des im Titel des Gesetzentwurfs genannten Beschlusses vom 13. Juli 2018 ist Deutschland nach Darstellung der Regierung EU-rechtlich verpflichtet, eine Mindestschwelle für die Sitzvergabe von nicht weniger als zwei Prozent festzulegen, da in Deutschland im Wahlgebiet 96 Sitze bei der Europawahl im kommenden Jahr vergeben werden. Eine Mindestschwelle für die Sitzvergabe gebe es im deutschen Europawahlrecht aber nicht mehr, seit das Bundesverfassungsgericht 2014 die im Europawahlgesetz geregelte Sperrklausel mangels verbindlicher europarechtlicher Vorgaben für unvereinbar mit dem Grundgesetz und damit nichtig erklärt habe.

Wie es weiter heißt, ändere sich die Rechtslage damit erheblich, da Deutschland EU-rechtlich verpflichtet sei, eine Sperrklausel von nicht weniger als zwei Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen einzuführen. Mit Inkrafttreten des neuen EU-Wahlakts in Deutschland werde eine Änderung des nationalen Europawahlrechts notwendig und zulässig, die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ohne diese europarechtliche Vorgabe mit dem Grundsatz der Gleichheit der Wahl und dem Recht der politischen Parteien auf Chancengleichheit nicht vereinbar wäre. Für das Zustimmungsgesetz ist nach Regierungsangaben eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat erforderlich.

Antrag der Koalitionsfraktionen

SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP fordern die Bundesregierung in ihrem Antrag (20/5990) auf, bei den Verhandlungen auf europäischer Ebene im Rat den Vorschlag des Europäischen Parlaments für eine Reform der Europawahlen zu unterstützen. Auch wenn die Fraktionen in Einzelfragen noch politischen und juristischen Klärungsbedarf sähen, etwa bei der grundsätzlich vorgesehenen Geschlechterparität oder bei der Ausgestaltung eines gemeinsamen europäischen Wahltages, würden sie die Vorschläge des Parlaments vom 3. Mai 2022 grundsätzlich begrüßen, schreiben die Abgeordneten.

Positiv sei, dass viele Neuerungen die EU-weite Dimension der Wahl zum Europäischen Parlament deutlich stärken würden, „insbesondere die Schaffung eines unionsweiten Wahlkreises, in dem an der Spitze der Listen Kandidaten jeder politischen Gruppierung für das Amt der/des EU-Kommissionspräsidentin/en stehen“.

„Weitreichende Neuerung der rechtlichen Grundlagen“

Die Initiative des Europäischen Parlaments beinhalte eine weitreichende Neuerung der rechtlichen Grundlagen für die Wahl zum Europäischen Parlament, betonen die Abgeordneten. Sie bedeute „eine vollständige Ablösung des aus dem Jahr 1976 stammenden und zuletzt 2002 geänderten Direktwahlaktes durch eine Verordnung“. Die Implikationen dieses beabsichtigten Wechsels der Rechtsaktform seien im weiteren Verfahren zu prüfen.

Die Koalitionsfraktionen machen mit dem Antrag von der Möglichkeit einer Stellungnahme des Bundestages gegenüber der Bundesregierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes Gebrauch. (vom/joh/23.05.2023)