Liveübertragung: Freitag, 26. Mai, 12.25 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 26. Mai 2023, erstmals einen Antrag mit dem Titel „Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch – Aufarbeitungskommission mit dem Recht zur Aufklärung und Mitwirkung einrichten sowie strafrechtliche Anzeigepflicht für bestimmte Personengruppen einführen“, den die AfD-Fraktion angekündigt hat. Im Anschluss an die rund 45-minütige Aussprache soll die Vorlage zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen werden. (vom/13.05.2023)