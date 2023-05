Liveübertragung: Mittwoch, 24. Mai, 17.15 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 24. Mai 2023, erstmals einen Antrag mit dem Titel „Verfassung und Patriotismus als verbindendes Band stärken – Tag des Grundgesetzes am 23. Mai als Gedenktag aufwerten“, den die CDU/CSU-Fraktion angekündigt hat. Im Anschluss an die rund 45-minütige Aussprache soll die Vorlage zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen werden. (vom/13.05.2023)