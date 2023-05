Liveübertragung: Donnerstag, 25. Mai, 14.40 Uhr

Der Bundestag stimmt am Donnerstag, 25. Mai 2023, ohne Aussprache in geheimer Wahl über einen Wahlvorschlag der AfD-Fraktion (20/6501) ab, die ihren Abgeordneten Edgar Naujok für das Amt eines Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages vorschlägt. Der 62-jährige Abgeordnete gehört dem Bundestag seit 2021 an und zog als direkt gewählter Abgeordneter des sächsischen Wahlkreises Leipzig-Land ins Parlament ein.

Naujok ist ordentliches Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und im Ausschuss für Digitales sowie stellvertretendes Mitglied im Sportausschuss. Er ist zudem stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Kanadischen Parlamentariergruppe. Der AfD gehört der Unternehmer seit 2016 an, er ist Kreisvorsitzender im Landkreis Leipzig und seit 2021 Mitglied des Stadtrats von Markranstädt.

Schmidt kandidiert für Parlamentarisches Kontrollgremium

Der Bundestag stimmt zudem ohne Aussprache über einen Wahlvorschlag der AfD-Fraktion (20/6502) ab, die ihren Abgeordneten Jan Wenzel Schmidt als Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums gemäß Artikel 45d des Grundgesetzes vorschlägt. Der 31-jährige Handelsfachwirt aus Sachsen-Anhalt zog im Oktober 2021 über die Landesliste seiner Partei in den Bundestag ein. Er ist ordentliches Mitglied im Finanzausschuss und stellvertretendes Mitglied im Familienausschuss. Nach Artikel 45d des Grundgesetzes bestellt der Bundestag ein Gremium zur Kontrolle der nachrichtendienstlichen Tätigkeit des Bundes. (vom/sto/13.05.2023)