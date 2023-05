Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft befasst sich in einem öffentlichen Fachgespräch am Montag, 22. Mai 2023, mit der Studie „Die Lebenssituation von Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland“. Das Gremium tagt ab 11 Uhr im Saal E 200 des Paul-Löbe-Hauses. (19.05.2023)

Das Fachgespräch wird live im Parlamentsfernsehen und auf www.bundestag.de übertragen.