Der Gesundheitsausschuss beschäftigt sich am Mittwoch, 24. Mai 2023, mit der Sprachmittlung in der Gesundheitsversorgung. Grundlage der öffentlichen Anhörung ist ein Antrag der Fraktion Die Linke (20/5981). Darin fordern die Abgeordneten einen gesetzlichen Anspruch auf Sprachmittlung in der Gesundheits- und Pflegeversorgung. Das Gremium tagt ab 14.45 Uhr etwa eine Stunde lang im Saal E300 des Paul-Löbe-Haus.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Antrag der Linken

Die Sprachmittlung sollte dem Antrag zufolge in die Leistungskataloge der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und Sozialen Pflegeversicherung sowie für den Bereich der Rehabilitation aufgenommen werden. Sprachliche Verständigung sei eine Grundvoraussetzung für Diagnostik, Beratung, Gesundheitsförderung und Prävention sowie in der Rehabilitation und Pflege, heißt es in der Vorlage. Sprachbarrieren verschlechterten die Behandlungsqualität und den Behandlungserfolg.

Sprachmittler könnten nichtdeutschsprachigen Menschen helfen, eine adäquate, gleichberechtigte Teilhabe an einer menschenwürdigen gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung zu erhalten. Die Abgeordneten schlagen vor, mit Sachverständigen aus der inter- und transkulturellen Versorgungspraxis verbindliche Standards für die Sprachmittlung in der Gesundheits- und Pflegeversorgung zu entwickeln. Bei Bedarf solle auch die Übernahme der Kosten für eine Übersetzung in Leichte Sprache garantiert werden. (pk/12.05.2023)

Zeit: Mittwoch, 24. Mai 2023, 14.45 Uhr bis 15.45 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300