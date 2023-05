Liveübertragung: Donnerstag, 15. Juni, 14.25 Uhr

Ohne Debatte stimmt der Bundestag am Donnerstag, 19. Juni 2023, über eine Reihe von Vorlagen ab:

Bio-Außer-Haus-Verpflegung: Der Bundestag stimmt über einen Entwurf zur Änderung des Öko-Landbaugesetzes und des Öko-Kennzeichengesetzes (20/6313) der Bundesregierung ab. Die Abstimmung erfolgt auf Grundlage einer Beschlussemepfehlung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft (20/6783).Damit soll die Voraussetzung für eine neue Verordnung für Bio in der Außer-Haus-Verpflegung (AHV) geschaffen werden. Bio-Kontrollstellen werden auch weiterhin Kontrollen in der AHV übernehmen können und Bußgelder für Verstöße in der AHV festlegen. Die Gesetzesänderungen seien nötig geworden, um die Regeln bei der Bio-Außer-Haus-Verpflegung-Verordnung (Bio-AHVV) zu vereinheitlichen und breiter aufzustellen. Vorgesehen ist unter anderem, die Regelung zur Übertragung von Kontrollaufgaben der Länder an private Kontrollstellen (Paragraf 3 Absatz 1 ÖLG) im Bereich EU-rechtlicher Kontrollen sinngemäß auf den nationalen AHV-Bereich zu übertragen. Außerdem sollen einige Detailregelungen des Öko-Landbaugesetzes zu den EU-rechtlichen Kontrollen für die Kontrollen nach nationaler Bio-AHVV anwendbar gemacht werden. Kantinen und anderen Unternehmen der AHV werde es durch das Gesetz leichter gemacht, an der Biozertifizierung teilzunehmen. Zudem solle ihnen ermöglicht werden, durch ein einfaches und transparentes Logo den Anteil von Bioprodukten sichtbarer zu machen. Zudem soll mit dem Öko-Landbaugesetz die Möglichkeit geschaffen werden, Bußgeldtatbestände in der Bio-AHVV zu regeln.

Steuerabkommen Litauen: Der Bundestag stimmt über ein Steuerabkommen der Bundesrepublik Deutschland mit der Republik Litauen zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen als auch Nichtbesteuerungen oder reduzierte Besteuerungen ab. Diesem Ziel dient der von der Bundesregierung eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 30. September 2022 zur Änderung des Abkommens vom 22. Juli 1997 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Litauen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (20/6817). Ziel sei es, das gemeinsame Projekt der OECD und der G20 zur Gewinnverkürzung und der Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS) in die zwischen den beigetretenen Staaten bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen zu implementieren. Die Umsetzung der BEPS-Empfehlungen sei ein wesentlicher Baustein zur Schließung von Steuerschlupflöchern und für eine faire globale Besteuerung. Der Ausschuss für Finanzen legt dazu eine Beschlussempfehlung vor.

Steuerabkommen Bulgarien: Der Bundestag stimmt über ein Steuerabkommen der Bundesrepublik Deutschland mit der Republik Bulgarien zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen als auch Nichtbesteuerungen oder reduzierte Besteuerungen. Diesem Ziel dient der von der Bundesregierung eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 21. Juli 2022 zur Änderung des Abkommens vom 25. Januar 2010 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Bulgarien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (20/6818). Ziel sei es, das gemeinsame Projekt der OECD und der G20 zur Gewinnverkürzung und der Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS) in die zwischen den beigetretenen Staaten bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen zu implementieren. Die Umsetzung der BEPS-Empfehlungen sei ein wesentlicher Baustein zur Schließung von Steuerschlupflöchern und für eine faire globale Besteuerung. Der Ausschuss für Finanzen legt dazu eine Beschlussempfehlung vor.

Steuerabkommen Lettland: Der Bundestag stimmt über ein Steuerabkommen der Bundesrepublik Deutschland mit der Republik Lettland zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen als auch Nichtbesteuerungen oder reduzierte Besteuerungen ab. Diesem Ziel dient der von der Bundesregierung eingebrachte Entwurf eines Gesetzes (20/6819)zu dem Protokoll vom 29. September 2022 zur Änderung des Abkommens vom 21. Februar 1997 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Lettland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen. Ziel sei es, das gemeinsamen Projekt der OECD und der G20 zur Gewinnverkürzung und der Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS) in die zwischen den beigetretenen Staaten bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen zu implementieren. Die Umsetzung der BEPS-Empfehlungen sei ein wesentlicher Baustein zur Schließung von Steuerschlupflöchern und für eine faire globale Besteuerung. Der Ausschuss für Finanzen legt dazu eine Beschlussempfehlung vor.

Cyberabwehr: Die Abgeordneten des Bundestages entscheiden über einen von der AfD-Fraktion vorgelegten Antrag zur Umsetzung der Digitalstrategie des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (20/5223). Ziel der Initiative ist es, die Sicherheit kritischer Infrastruktur zu gewährleisten und die Cyberabwehr zu priorisieren. Die Bundesregierung wird dazu aufgefordert, die Cybersicherheitsstrategie zu aktualisieren und die IT-Sicherheitsgesetzgebung zu konsolidieren, die Cybersicherheitsarchitektur so aufzustellen, dass hybride Bedrohungen schneller erkannt und besser abgewehrt werden können und ein KRITIS-Dachgesetz zu verabschieden, das alle kritischen Infrastrukturen (KRITIS) abbildet und eine Antwort auch auf komplexe, hybride Bedrohungen

bietet, indem es Verfahrensstandards und Zuständigkeiten definiert. Der Abstimmung liegt eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Digitales (20/5513) zurgunde.

Petitionen: Darüber hinaus stimmt das Parlament über 14 Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen ab, die beim Bundestag eingegangen und vom Petitionsausschuss beraten worden sind. Es handelt sich um die Sammelübersichten 354 bis 366 (20/6954, 20/6954, 20/6955, 20/6956, 20/6957, 20/6958, 20/6959, 20/6960, 20/6961, 20/6962, 20/6963, 20/6964, 20/6965, 20/6966).

(eis/30.05.2023)