Liveübertragung: Mittwoch, 14. Juni, 17.15 Uhr

Ein von der CDU/CSU-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Finanzierung der Forschungsverbünde zur DDR-Forschung sicherstellen – Kommunismus-Forschung stärken – Vermittlungsarbeit zur Willkür in der DDR verstärken“ steht am Mittwoch, 14. Juni 2023, auf der Tagesordnung des Bundestages. Der aktuell noch nicht vorliegende Antrag soll im Anschluss an die 40-minütige Debatte an den federführenden Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen werden. (hau/30.05.2023)