Der Unterausschuss Vereinte Nationen des Auswärtigen Ausschusses befasst sich am Mittwoch, 14. Juni 2023, mit dem Thema „50 Jahre Deutschland in den Vereinten Nationen“. Die öffentliche Anhörung beginnt um 14.30 Uhr im Saal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Haus und dauert zwei Stunden. Dem Unterausschuss Vereinte Nation gehören 11 Mitglieder an. (09.06.2023)

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.





Zeit: Mittwoch, 14. Juni 2023, 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Sitzungssaal 3.101