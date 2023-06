Liveübertragung: Donnerstag, 22. Juni, 14.45 Uhr

Ohne Aussprache entscheidet der Bundestag am Donnerstag, 22. Juni 2023, über eine Reihe von Vorlagen:

Gemeinsame Agrarpolitik: Die Abgeordneten stimmen über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes „zur Regelung einzelner dem Schutz der finanziellen Interessen der Union dienender Bestimmungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik, zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes sowie zur Aufhebung weiterer Vorschriften“ ab (20/6315). Hierzu hat der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft eine Beschlussempfehlung vorgelegt (20/7242). Der vorgelegte Gesetzentwurf sei notwendig, weil es durch die jüngste Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP) und die damit einhergehende Ablösung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 durch die Verordnung (EU) 2021/2116 zu einer Änderung von Regelungen gekommen sei, die dem Schutz der finanziellen Interessen der Union dienten. Die Verordnung (EU) 2021/2116 enthalte weniger Regelungen, die unmittelbar gegenüber dem Antragsteller angewendet werden könnten, und verpflichte den Mitgliedstaat stärker als bisher, seine nationalen Verwaltungssysteme entsprechend auszugestalten. Im zweiten Teil des Gesetzentwurfes werden Verweise in den Regelungen des Betäubungsmittelgesetzes aktualisiert, die „den Anbau und den Verkehr mit Nutzhanf“ betreffen. Zudem hat sich der zulässige THC-Gehalt seit dem 1. Januar 2023 geändert und beträgt nun 0,3 Prozent statt wie zuvor 0,2 Prozent.

Schacholympiade: „Unterstützung der Bewerbung einer deutschen Stadt für eine Schacholympiade ab 2028“ lautet der Titel eines Antrags der AfD (20/6001), der auf der Grundlage einer Beschlussempfehlung des Sportausschusses (20/6953) abgestimmt wird. Die Abgeordneten der AfD fordern die Bundesregierung auf, jeweils in enger Kooperation mit dem Deutschen Schachbund (DSB) initiativ die Bereitschaft einer deutschen Stadt zur Ausrichtung einer Schacholympiade ab 2028 zu sondieren, in Frage kommende und Bereitschaft signalisierende Städte zu einer möglichen Ausrichtung zu ermuntern und bei mehreren Interessenten die Einigung auf eine Bewerberstadt zu moderieren. Zudem soll sie die Bewerbung kommunikativ und organisatorisch begleiten sowie ein Finanzierungskonzept, ein technisches Konzept zur Übertragung und ein Schutzkonzept entwickeln, Zur Begründung ihres Antrags verweisen die Abgeordneten der AfD darauf, dass Schach im 21. Jahrhundert zu einem Aktiven- wie Zuschauersport im Internet geworden sei. Auf einschlägigen Plattformen im Internet könnten Spieler gegen ihresgleichen und auch Großmeister antreten. Die Partien der großen Turniere würden live übertragen und von Sachverständigen kommentiert. Durch die Übertragung im Netz würden Millionen Spielbeobachter, sogenannte Kiebitze, weltweit in die Turniere eingebunden, sie könnten mit den Kommentatoren kommunizieren und über die laufenden Partien diskutieren. Das gelte speziell für eine Schacholympiade, die „zu einer hybriden Veranstaltung par excellence geworden“ sei.

Wahleinsprüche: Zur Abstimmung steht außerdem eine Beschlussempfehlung des Wahlprüfungsausschusses zu Einsprüchen anlässlich der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021.

Streitsachenübersicht: Entschieden wird auch über die Übersicht 4 des Rechtsausschusses über die dem Deutschen Bundestag zugleiteten Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht.

Petitionen: Darüber hinaus stimmt das Parlament über 5 Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen ab, die beim Bundestag eingegangen und vom Petitionsausschuss beraten wurden. Es handelt sich um die Sammelübersichten 367 bis 371 (20/7237, 20/7238, 20/7239, 20/7240, 20/7241). (ste/16.06.2023)