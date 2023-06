Liveübertragung: Donnerstag, 22. Juni, 10.40 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 22. Juni 2023, erstmals über einen Antrag mit dem Titel „Schiene in die Zukunft führen – Deutsche Bahn neu aufstellen“, den die CDU/CSU-Fraktion angekündigt hat. Im Anschluss an die rund 80-minütige Aussprache soll die Vorlage zur federführenden Beratung in den Verkehrsausschuss überwiesen werden. (vom/16.06.2023)