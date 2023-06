Liveübertragung: Mittwoch, 21. Juni, 14.30 Uhr

Im Anschluss an die Regierungsbefragung folgt am Mittwoch, 21. Juni 2023, die Fragestunde. Getrennt nach Ressorts beantworten Vertreter der Bundesregierung 45 Minuten lang Fragen (20/7273), die von den Abgeordneten vorab schriftlich eingereicht worden waren.

CDU/CSU-Abgeordnete mit den meisten Fragen

19 der insgesamt 50 Fragen werden von Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion gestellt. Abgeordnete der Fraktion Die Linke sind mit 17 Fragen, Abgeordnete der AfD-Fraktion mit zwölf Fragen vertreten. Hinzu kommen zwei Fragen der Abgeordneten Canan Bayram (Bündnis 90/Die Grünen). Von SPD- und FDP-Abgeordneten sowie von fraktionslosen Abgeordneten werden keine Fragen gestellt.

Die mit Abstand meisten Fragen, nämlich 14, richten sich an das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, gefolgt vom Auswärtigen Amt mit fünf Fragen. Jeweils vier Fragen gehen an das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, an das Bundesministerium des Innern und für Heimat, an das Bundesministerium für Gesundheit und an das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Je drei Fragen sollen das Bundesministerium der Finanzen, das Bundesministerium der Justiz und das Bundesministerium der Verteidigung beantworten. Je zwei Antworten werden vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr erwartet. Je eine Frage richtet sich an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.

Was die Abgeordneten wissen wollen

Beispielsweise erkundigt sich der nordrhein-westfälische CDU-Abgeordnete Paul Ziemiak beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wie sich die Entwicklungszusammenarbeit mit Brasilien unter der neuen Regierung des Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva gestaltet und welche nennenswerten Veränderungen der Zusammenarbeit im Vergleich mit der brasilianischen Vorgängerregierung die Bundesregierung bisher wahrgenommen hat.

Der bayerische Abgeordnete der Linken Nicole Gohlke fragt das Bundesministerium für Bildung und Forschung, welche Schlüsse es aus dem Bildungsappell verbunden mit einem Forderungskatalog „Bildungswende jetzt!“ zieht, der von einem Bündnis von über 90 Bildungsinitiativen, Gewerkschaften, Eltern- und Schülerinitiativen am 15. Juni 2023 dem Bundeskanzler Olaf Scholz, den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder sowie der Kultusministerkonferenz übergeben worden sei.

Der bayerische AfD-Abgeordnete Petr Bystron (AfD) will vom Bundesinnenministerium erfahren, ob deutsche Nachrichtendienste oder andere deutsche Sicherheitsbehörden mit ukrainischen Geheimdiensten oder anderen ukrainischen Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten, um russische Desinformationen in den (sozialen) Medien zu unterbinden.

Die Berliner Abgeordnete Canan Bayram (Bündnis 90/Die Grünen) fragt das Bundesministerium für Gesundheit, ob die Bundesregierung mit Blick auf steigende Fälle von Hautkrebs Präventionsmaßnahmen wie beispielsweise das Aufstellen von Sonnencreme-Spendern an öffentlichen Orten plant, wie dies bereits in den Niederlanden praktiziert werde.

Zusatzfragen sind möglich

Jeder Abgeordnete kann vorab bis zu zwei Fragen an die Bundesregierung einreichen. Nach der regelmäßig durch einen Parlamentarischen Staatssekretär oder einen Bundesminister erfolgenden Beantwortung können der Fragesteller, aber auch andere Abgeordnete des Deutschen Bundestages Zusatzfragen stellen und so die Bundesregierung zu weiteren Stellungnahmen zwingen.

Reicht die Zeit nicht aus, werden noch nicht aufgerufene Fragen von der Regierung schriftlich beantwortet. Ebenso kann vorab bereits um schriftliche Beantwortung gebeten werden. (vom/16.06.2023)