Liveübertragung: Mittwoch, 21. Juni, 19.30 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 21. Juni 2023, erstmals über einen Antrag mit dem Titel „Beschluss des Thüringer Landtags aufgreifen: Regeln der deutschen Sprache einhalten – Keine politisch motivierte Verfremdung der Sprache durch Gendern“, den die AfD-Fraktion angekündigt hat. Im Anschluss an die rund 45-minütige Aussprache soll die Vorlage zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen werden. (vom/16.06.2023)