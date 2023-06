Liveübertragung: Donnerstag, 22. Juni, 9 Uhr

Zu Beginn der Plenarsitzung am Donnerstag, 22. Juni 2023, gibt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine 20-minütige Regierungserklärung zum bevorstehenden Europäischen Rat am 29. und 30. Juni in Brüssel ab. Eine rund 80-minütige Aussprache schließt sich an die Regierungserklärung an. (vom/16.06.2023)