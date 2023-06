Die Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan“ befasst sich am Montag, 19. Juni 2023, mit dem Thema „Neuausrichtung, Anpassung und Abzug 2015 bis 2021: Deutschlands Rolle im multilateralen Kontext – Abzug und Verhandlung“. In der öffentlichen Anhörung soll es um Deutschlands Zusammenarbeit mit anderen Staaten sowie den internationalen Organisationen während der letzten Jahre des Afghanistan-Einsatzes gehen. Eingeladen sind ehemalige Diplomaten, die für Deutschland, die EU sowie die Vereinten Nationen in Afghanistan eingesetzt waren. Die Sitzung beginnt um 13.45 Uhr im Saal 4.900 des Paul-Löbe-Haus und dauert etwa zweieinhalb Stunden.

Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen und auf www.bundestag.de übertragen.

Abzug und Verhandlung

Die Mitglieder der Kommission möchten unter anderem erfahren, wie die Sachverständigen die Pläne der Trump- und der Biden-Administration in Bezug auf den Abzug der US-Truppen seinerzeit einschätzten, wie sich das auf die politischen Optionen in dieser Phase auswirkte und welche Lehren sie aus diesen Erfahrungen für künftige Engagements ziehen würden.

Darüber hinaus möchte die Enquete-Kommission in Erfahrung bringen, wie sie die letzten Wochen des internationalen Engagements in Afghanistan wahrgenommen haben und wie sie die Abstimmungen vor Ort in Kabul mit den internationalen Partnern und der afghanischen Regierung in dieser Zeit einschätzen. Schließlich möchte die Kommission von den Sachverständigen wissen, wie damals aus ihrer Sicht die Zusammenarbeit zwischen der UN Assistance Mission in Afghanistan (Unama) und der Nato funktionierte und wie die Rolle Deutschlands zu bewerten war. (15.06.2023)