Liveübertragung: Donnerstag, 6. Juli, 13.20 Uhr

Über die Situation in der maritimen Wirtschaft berät der Bundestag am Donnerstag, 6. Juli 2023. Für die knapp 70-minütige Debatte haben die Koalitionsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP einen Antrag mit dem Titel „Maritime Souveränität in der Zeitenwende“ (20/7571) vorgelegt. Er soll im Anschluss an die Debatte abgestimmt werden. Ein von der CDU/CSU-Fraktion vorgelegter Antrag „Zukunft der maritimen Wirtschaft sichern“ (20/7582) soll in den federführenden Wirtschaftsausschuss überwiesen werden. (hau/05.07.2023)