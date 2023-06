Liveübertragung: Donnerstag, 6. Juli, 14.45 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 6. Juli 2023, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse:

Honig: So soll ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel „Herkunftskennzeichnung bei Honig verbessern – Verbraucherinformation stärken – Heimische Imker schützen Drucksache“ federführend im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft beraten werden.

Kohleausstieg: Ein weiterer Antrag der CDU/CSU mit dem Tite „Folgen des Kohleausstiegs beachten – Wassermanagement für die Spree und deren Nebenflüsse sichern“ soll federführend im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz beraten werden.

Sportstätten: Ein Antrag der AfD mit dem Titel „Den Beitrag des Sports zum Gemeinwohl anerkennen – Investitionsstau bei der Sportstättensanierung auflösen“ (20/6438) soll federführend im Sportausschuss beraten werden. „Angesichts eines besorgniserregenden Sanierungs- und Investitionsbedarfs im Sportstättenbereich, fehlender Planungskonzepte sowie fehlender einheitlicher Datenerhebungen zum Anlagenbestand und Sanierungsbedarf von Sportstätten“ solle der Bundestag einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, heißt es in dem Antrag. Zudem solle die Regierung einen bundesweit einheitlichen modernen Sportstättenentwicklungsplan für eine angemessene Fortentwicklung der Sportstätteninfrastruktur vorlegen, der auf einer regelmäßigen Bestands-, Sanierungs- und Investitionsplanung aufsetzt - und für die Erhaltung und systematische Verbesserung der Sportstätteninfrastruktur einen bundesweiten Sportstätteninvestitionsplan mit einem Investitionsvolumen von Bundesfördermitteln in Höhe von 40 Milliarden Euro Sondervermögen Sportstätten für die nächsten fünf bis acht Jahre in den Bundeshaushalt einstellen.

(ste/26.06.2023)