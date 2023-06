Bei den beiden Petitionen, mit denen sich der Petitionsausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 3. Juli 2023, im Sitzungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses befasst, geht es ums Geld. Ab 12 Uhr beraten die Abgeordneten die Forderung nach einer Erhöhung des Elterngeldes. Im Anschluss, ab etwa 13.15 Uhr, geht es um die Finanzierung der ambulanten und stationären Weiterbildung von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und auf www.bundestag.de übertragen.

Elternzeit darf kein Einfallstor in Familienarmut sein

„Elternzeit und Elterngeldbezug dürfen kein Einfallstor in Familienarmut und Wohlstandverlust sein“, warnt Daniela Weckmann in ihrer Eingabe (ID 148779), die 66.302-mal mitgezeichnet wurde. Seit der Einführung im Jahr 2007 seien die Elterngeldsätze nicht erhöht worden, wodurch sie aufgrund des Kaufkraftverlustes heute deutlich weniger wert seien. Die seit 16 Jahren nicht erfolgte Elterngeldanpassung komme aufgrund der Inflation einer Kürzung der Leistung gleich, insbesondere am unteren und oberen Ende des Elterngeldes, jedoch auch bei mittleren Einkommen, da diese seltener von den höheren Lohnersatzraten profitierten, heißt es in der Petition.

Besonders davon betroffen seien Mütter. Jede vierte Mutter erhält der Petentin zufolge nur den Mindestsatz in Höhe von 300 Euro. „Dieser liegt weit unter dem Bürgergeld (502 Euro) und Existenzminimum, so dass die finanzielle Abhängigkeit vom Partner steigt und ohnehin kaum vorhandene finanzielle Reserven dahinschmelzen“, schreibt Daniela Weckmann. Daher müssten der Mindestsatz über eine inflationsausgleichende Erhöhung in Höhe von 35 Prozent hinaus sowie die Einkommensgrenzen für höhere Ersatzraten (derzeit maximal 67 Prozent) zur Sicherung des Existenzminimums angepasst werden.

Inflationsausgleichs auch für den Höchstsatz nötig

Aus Sicht der Petentin bedarf es auch eines Inflationsausgleichs für den Höchstsatz, der derzeit bei 1.800 Euro liege, sowie eine Anhebung der Ersatzraten. Das sei auch nötig, damit mehr Väter Elternzeit nehmen.

Zur dauerhaften finanziellen Existenzsicherung von Familien, so heißt es weiter, dürfe es aber nicht bei einer einmaligen Elterngeld-Erhöhung verbleiben. Vielmehr müssten die Sätze, „wie andere Sozialleistungen auch“, regelmäßig der Inflation angepasst werden.

„Zukunft des psychotherapeutischen Nachwuchses in Gefahr“

Felix Kiunke, Psychologie-Student aus Kassel, sieht die Zukunft des psychotherapeutischen Nachwuchses in Gefahr. Die unzureichende Finanzierung der ambulanten und stationären Weiterbildung gefährde die Qualifizierung von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Es sei deshalb dringend erforderlich, jetzt gesetzliche Grundlagen für die notwendige Finanzierung zu schaffen, fordert er in seiner öffentlichen Petition (ID 148151), die neben 54.097 Online-Mitzeichnungen auch noch 18.009 „analoge“ Unterschriften verbuchen konnte. Die Weiterbildung sichere die psychotherapeutische Versorgung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und die berufliche Zukunft des psychotherapeutischen Nachwuchses, schreibt der Petent.

Mit der Reform des Psychotherapeutengesetzes habe der Gesetzgeber 2019 neue Strukturen für die Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten geschaffen, heißt es in der Eingabe. Die Weiterbildung sei unverzichtbarer Teil dieser Psychotherapeutenausbildungsreform. Ein zentrales Ziel der Einführung der psychotherapeutischen Weiterbildung sei eine angemessene Bezahlung des psychotherapeutischen Nachwuchses nach dem Studium, gewesen.

Petent beklagt massive Unterfinanzierung

„Der Gesetzgeber hat es aber versäumt, die Finanzierung der Weiterbildung ausreichend zu regeln“, betont der Petent. Eine massive Unterfinanzierung führe dazu, dass zukünftige Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in weiten Teilen der mindestens fünfjährigen Weiterbildung „nur deutlich unter dem Niveau einer angemessenen tarifvertraglichen Eingruppierung bezahlt werden können“.

Die gesamte Weiterbildung sei aber als hauptberufliche Tätigkeit im Rahmen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung vorgesehen, „die mit einem angemessenen Gehalt vergütet werden muss“.

Abschließendes Votum in späterer Sitzung

Im Verlauf der öffentlichen Sitzung erhalten die Petenten die Möglichkeit, ihr Anliegen nochmals kurz darzustellen, um dann konkrete Fragen der Ausschussmitglieder zu beantworten. An der Sitzung nehmen auch Mitglieder der Bundesregierung teil, die von den Abgeordneten zu dem Thema befragt werden können. Ein abschließendes Votum wird der Ausschuss in einer seiner späteren Sitzungen fällen. (hau/26.06.2023)