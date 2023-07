Der Deutsche Bundestag präsentiert seine Webseite für Kinder www.kuppelkucker.de in frischen Farben und einer neuen überarbeiteten Struktur. Der barrierefreie Auftritt in neuer Optik startet am Mittwoch, 12. Juli 2023. Mit einer übersichtlichen Navigation, die auch mittels Tastatur bedienbar ist, einem klaren Design und einer verständlichen Sprache sind die Inhalte der Seite für alle Kinder gut nutzbar.

Karlchen Adler führt durch das Parlament

Karlchen Adler, der kleine Bruder des Bundestagsadlers, führt die Kinder wie gewohnt durch das Parlament, so dass Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren es auf spielerische Weise entdecken können. Die Comicfigur vermittelt in einfachen Worten Wissen über den Bundestag und die Arbeit der Abgeordneten. Alle Texte werden vorgelesen, Videos und Podcasts helfen dabei, Fragen zu Abgeordneten, Fraktionen und parlamentarischen Themen zu beantworten. Für Spiel und Spaß sorgen Karlchens Glücksrad und seine Lieblingswitze.

Mit einer übersichtlichen Navigation, die auch mittels Tastatur bedienbar ist, mit einem klaren Design und einer verständlichen Sprache sind die Inhalte der Seite für alle Kinder gut nutzbar. Eltern und Lehrer können die Seiten gemeinsam mit den Kindern entdecken: Zum Lesen laden die aktuellen Nachrichten aus dem Bundestag ein, die zweimal wöchentlich erscheinen. Angeboten werden auch Unterrichtsideen: von der Bundestagswahl über die Aufgaben des Bundestages bis hin zum Grundgesetz. Auf www.kuppelkucker.de gibt es Anregungen, wie Themen rund um das Parlament in den Schulalltag integriert werden können. Die Redaktion ist über die E-Mail-Adresse redaktion@kuppelkucker.de erreichbar. (12.07.2023)