Das Jugendportal des Deutschen Bundestages für Jugendliche ab zwölf Jahren, www.mitmischen.de, erscheint ab Donnerstag, 31. August 2023, in neuer Optik, mit neuer Struktur, intuitiv bedienbar und barrierefrei. Wie funktioniert die Bundestagswahl? Was machen Abgeordnete, wenn sie nicht im Plenarsaal sitzen? Wie entsteht ein Gesetz?

Diese und weitere Fragen beantworten Berichte, Reportagen und Erklärvideos, die jetzt in der neuen Mediathek zu finden sind. Abgeordnete stehen Jugendlichen gern für Gespräche zur Verfügung; wer sich an den Gewinnspielen auf mitmischen.de beteiligt, bekommt mehrmals im Jahr die Chance, Mitglieder des Bundestages in Berlin persönlich zu treffen und Innenansichten des Parlaments zu gewinnen. Im neuen Look informiert das Jugendportal und lädt zur Entdeckungsreise durch den Bundestag ein; Planspiele und Stipendienprogramme runden das Angebot für Jugendliche ab. (eis/31.08.2023)