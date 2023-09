Der Bundestag hat am Donnerstag, 7. September 2023, in erster Lesung über den Etatentwurf des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft debattiert. Der Einzelplan 10 des Bundeshaushalts 2024 (20/7800) umfasst Ausgaben von 6,83 Milliarden Euro, in diesem Jahr sind es 7,25 Milliarden Euro. Bundesminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) kann mit Einnahmen von 101,57 Millionen Euro rechnen, 2023 sind es 82,17 Millionen Euro.

Landwirtschaftliche Sozialpolitik

Die Landwirtschaftliche Sozialpolitik umfasst Ausgaben von 4,11 Milliarden Euro (2023: 4,08 Milliarden Euro). Davon entfallen 2,44 Milliarden Euro auf die Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte (2023: 2,45 Milliarden Euro) und 1,53 Milliarden Euro (2023: 1,48 Milliarden Euro) auf die Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte.

Die Ausgaben für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Ernährung betragen laut Entwurf 189,5 Millionen Euro (2023: 189,77 Millionen Euro).

Verbesserung des Agrarstruktur und des Küstenschutzes

An der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) beteiligt sich der Bund dem Entwurf zufolge mit 840,26 Millionen Euro (2023: 1,13 Milliarden Euro).

Die Ausgaben für Marktordnung und Maßnahmen der Notfallvorsorge werden mit 227,96 Millionen Euro beziffert (2023: 210,44 Millionen Euro), die Ausgaben für „Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation“ mit 367,7 Millionen Euro (2023: 46,86 Millionen Euro) und für „internationale Maßnahmen“ sieht der Entwurf 75,43 Millionen Euro vor (2023: 76,02 Millionen Euro). Für die Förderung des Umbaus der Tierhaltung sind wie in diesem Jahr 150 Millionen Euro eingestellt. (vom/07.09.2023)