Liveübertragung: Mittwoch, 6. September, 14.45 Uhr

Der Bundestag debattiert am Mittwoch, 6. September 2023, in erster Lesung gut eineinhalb Stunden lang über den Etatentwurf des Bundesministeriums der Verteidigung. Der Einzelplan 14 des Bundeshaushalts 2024 (20/7800) umfasst Ausgaben von 51,8 Milliarden Euro gegenüber 50,12 Milliarden Euro 2023. Im Verteidigungsetat nicht enthalten ist das Sondervermögen „Bundeswehr“, welches für militärische Beschaffung 19,17 Milliarden Euro vorsieht. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) rechnet damit, dass die Einnahmen von 31 Millionen Euro in diesem Jahr um 200 Millionen Euro auf 231 Millionen Euro steigen werden.

Weniger Geld für Beschaffungen

Die Ausgaben für militärische Beschaffungen schlagen mit 2,72 Milliarden Euro zu Buche (2023: 7,76 Milliarden Euro). Für 467,23 Millionen Euro kann Munition beschafft werden (2023: 1,13 Milliarden Euro). Für Schiffe und sonstiges Marinegerät sind 190,66 Millionen Euro eingeplant (2023: 653,58 Millionen Euro), für Flugzeuge und sonstiges flugtechnisches Gerät 296,63 Millionen Euro (2023: 600,53 Millionen Euro), für die Beschaffung von Kampffahrzeugen 142,26 Millionen Euro (2023: 600,09 Millionen Euro).

Für die Materialerhaltung sieht der Entwurf 6,45 Milliarden Euro vor (2023: 4,85 Milliarden Euro), davon 3,36 Milliarden Euro für die Erhaltung von Flugzeugen und flugtechnischem Gerät (2023: 2,7 Milliarden Euro) und 1,02 Milliarden Euro für die Erhaltung von Schiffen und sonstigem Marinegerät (2023: 553,5 Millionen Euro).

Sechs Milliarden Euro für Unterkünfte

Für die Unterbringung der Soldatinnen und Soldaten sind Ausgaben von 7,73 Milliarden Euro eingeplant (2023: 6,33 Milliarden Euro), davon 2,7 Milliarden Euro für Mieten und Pachten (2022: 2,73 Milliarden Euro). Der sonstige Betrieb der Bundeswehr schlägt mit 3,61 Milliarden Euro zu Buche (2023: 2,93 Milliarden Euro). Aus der Nato-Mitgliedschaft resultierende Verpflichtungen belaufen sich auf 1,29 Milliarden Euro (2022: 1,44 Milliarden Euro).

Der Bereich „Kommandobehörden und Truppe, Sozialversicherungsbeiträge, Fürsorgemaßnahmen und Versorgung für Soldatinnen und Soldaten“ umfasst Ausgaben von insgesamt 18,69 Milliarden Euro (2023: 16,78 Milliarden Euro). (vom/22.08.2023)