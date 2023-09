Vor der Urlaubsinsel Rügen soll ein Terminal für Flüssigerdgas entstehen – und zwar schnell. Zu schnell, sagen Kritiker. Und sorgen sich um Natur und Tourismus. Unbedingt notwendig, sagt die Bundesregierung. Nur so könne sich Deutschland gegen eine Gasmangellage wappnen. Zwar haben die Arbeiten für das erste Teilprojekt bereits begonnen, die Debatte aber läuft weiter. Gut so, meint der Juso-Vorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern Marvin Müller. Der 23-Jährige ist gegen die Pläne aus dem Wirtschaftsministerium und hofft auf Unterstützung vom Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages.

Der will sich die Situation an diesem Montag, 11. September 2023, aus nächster Nähe anschauen und hat sich deshalb auf den Weg nach Rügen gemacht. Hier, rund 300 Kilometer nördlich von Berlin, wollen Delegationsleiter Bengt Bergt (SPD) und die Abgeordneten Erik von Malottki (SPD), Andreas Mattfeldt (CDU/CSU), Simone Borchardt (CDU/CSU), Reginald Hanke (FDP), Leif-Erik Holm (AfD) und Christian Görke (Die Linke) Gegner und Befürworter des LNG-Projekts an einen Tisch holen. Sie wollen sich über die Vor- und Nachteile des geplanten Flüssigerdgas-Terminals informieren und sich ein eigenes Bild machen.

Denn: Die Arbeiten an dem Projekt mögen bereits begonnen haben, die Petition von Marvin Müller ist damit aber noch nicht vom Tisch, macht Bergt klar: „Wir sind Parlamentarier, wir sind nicht die Regierung. Wir sind als Petitionsausschuss mit eigener Stimme unterwegs und diskutieren das Thema auf eigener Ebene.“

Seismograph für die Stimmung im Land

Der Petitionsausschuss am Hafen von Mukran: Reginald Hanke (v.l.), Leif-Erik Holm, Andreas Mattfeldt, Christian Görke, Bengt Bergt und Erik von Malottki. (DBT)

Der Petitionsausschuss gilt als eine Art Seismograph für die Stimmung in der Bevölkerung. Jedes Jahr erreichen ihn Tausende Bitten, Beschwerden und Anregungen mal aufgebrachter, mal besorgter Bürgerinnen und Bürger. Ob Corona-Impfpflicht, Tempolimit oder Laufzeit von Atomkraftwerken: Seine Mitglieder prüfen und beraten die Anliegen der Petenten, können vermittelnd eingreifen, wenn es etwa um Probleme mit Bundesbehörden geht.

Viel Schreibtischarbeit mit Stapeln voller Stellungnahmen, Gutachten und Gegengutachten. Ein paar Mal im Jahr aber fahren die Abgeordneten selbst zum Konfliktherd. So wie an diesem Tag zum Hafen von Mukran auf Rügen.

BMWK: Wir sind noch nicht aus der Krise

Der Industriehafen im Südosten der Urlaubsinsel ist Teil der Energie-Strategie der Bundesregierung und soll Deutschland unabhängig von russischen Gaslieferungen machen. Bis zum Stopp von Nord Stream 1 kam ein Großteil der hiesigen Gasimporte aus Russland. Das geplante LNG-Terminal mit zwei sogenannten Regasifizierungsschiffen (FSRU) vor Rügen soll nun helfen, die entstandene Lücke zu schließen, den Import zu diversifizieren und vor allem die Versorgung der ostdeutschen Bundesländer und Osteuropas sicherzustellen. „Wir sind noch nicht aus der Krise“, betont Dr. Philipp Steinberg, Leiter der Abteilung Wirtschaftsstabilisierung und Energiesicherheit im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).

Betreiber der beiden FSRU-Schiffe, die in Mukran stationiert werden sollen, ist die Deutsche ReGas. Die schwimmenden Terminals sollen importiertes Flüssigerdgas regasifizieren, also erwärmen und erneut in einen gasförmigen Zustand versetzen – bevor es dann ins deutsche Netz eingespeist wird. Ein solches Spezialschiff betreibt das Unternehmen bereits seit Ende 2022 im nahegelegenen Lubmin. Der Besuch dieser FSRU in der vorpommerschen Gemeinde ist für die Abgeordneten des Petitionsausschusses denn auch die erste Station ihres Ortstermins. Hier wollen sie sehen und hören, wie ein schwimmendes LNG-Terminal funktioniert. Und sie wollen verstehen, was die Pläne der Regierung für die Menschen und die Natur in der Region bedeuten.

LNG -Schiff „Neptune“ in Lubmin

Es ist diesig an diesem Morgen und windstill. Nebel verhängt die Sicht, nur vereinzelt blitzen Sonnenstrahlen durch das Grau. „Neptune“ steht in weißen Großbuchstaben auf dem Heck des Schiffes, das hier im Hafen von Lubmin liegt. Etwa 280 Meter lang, 43 Meter breit. Blaurot schiebt sich das schwimmende Terminal rund 50 Meter hoch in den verhangenen Himmel. Vor der Brücke, die die Außentreppe mit dem Schiffsdeck verbindet, macht die Gruppe Halt. Bengt und seine Kollegen blicken sich um. Aus dem Inneren der FSRU dröhnt ein dumpfes Brummen. „Perspektivisch soll das Schiff mit Landstrom betrieben werden“, sagt Stephan Knabe, Aufsichtsratsvorsitzender der ReGas. „Dann wird es leiser.“ Und bis dahin, fügt er hinzu, sollen Schalldämpfer den Frequenzbereich minimieren.

Auf der Steuerbordseite führt ein schwarzes Rohr aus dem Schiff. Über die Verbindungsleitung wird das Gas an die 450 Meter entfernte Anlandestation transportiert und dort ins Ferngasleitungsnetz eingespeist, erklärt Knabe. Lubmin ist eine Art Pipeline-Knotenpunkt. „Der Standort ist wegen der vielen Leitungen, die von hier abgehen, total attraktiv.“ Der flache Greifswalder Bodden allerdings sei eine Herausforderung: Weil der für die großen Tanker zu niedrig ist, müssen kleinere Shuttleschiffe das LNG von einem Lagerschiff vor Rügen zur FSRU im Hafen von Lubmin transportieren.

Erst Flüssigerdgas, dann grüner Wasserstoff

Mit dem Umzug nach Mukran könnte auf einen solchen Shuttle-Verkehr verzichtet werden. Später soll die Infrastruktur dann für grünen Wasserstoff genutzt werden. Doch zunächst sollen über das Terminal etwa zehn bis 15 Milliarden Kubikmeter Erdgas in das deutsche Netz eingespeist werden. Dafür muss das Gas aber weiterhin zum Pipeline-Knotenpunkt Lubmin kommen, weshalb es eine Verbindung zwischen den beiden Häfen braucht – eine Ostsee-Leitung durch den Greifswalder Bodden.

Damit das Terminal möglichst noch in diesem Winter seinen Betrieb aufnehmen kann, nahm die Bundesregierung Mukran als Standort in das sogenannte LNG-Beschleunigungsgesetz (20/7279) auf. Das Gesetz ermöglicht, dass übliche Prüfverfahren etwa zur Umweltverträglichkeit verkürzt oder übersprungen werden.

Petent hofft auf „Schadensbegrenzung“

Ein Fehler, meint Marvin Müller. In seiner Petition hatte sich der Juso-Landesvorsitzende Mecklenburg-Vorpommern und Gemeindevertreter in Binz gegen die Aufnahme Mukrans in die Liste der LNG-Standorte ausgesprochen. Nun hofft er zumindest auf „Schadensbegrenzung“, vor allem was die Folgen der geplanten Pipeline auf Umwelt und Natur anbelange – und steht damit nicht allein.

Naturschutzverbände warnen vor verheerenden Auswirkungen für die sensible Region. „Die Bauarbeiten finden allesamt in Meeresschutzgebieten statt, zerstören geschützte Lebensräume und gefährdeten ohnehin schon bedrohte, zum Teil streng geschützte Tierarten“ , sagt etwa der Nabu-Vertreter Prof. Henning von Nordheim. Er kritisiert: „Die Bundesregierung stellt hier ein aus Sicht des Nabu überflüssiges, marines LNG-Projekt über den Naturschutz, Umweltschutz und Klimaschutz.“ Außerdem gäbe es deutlich schonendere Alternativen der Projektausführung, ist der Meeresbiologe überzeugt, die seien aber nicht hinreichend geprüft und festgelegt worden. „Die Eingriffe müssten nicht so schlimm ausfallen, wie es jetzt passiert.“

Mit dem Gesetz werde nur der Prozess beschleunigt, materielle Schutzgüter würden nicht tangiert, hält Philipp Steinberg vom BMWK dagegen. Doch Kritik kommt nicht nur von Naturschutzverbänden. Auch die Opposition zeigt sich unzufrieden: Die Union unterstützt zwar grundsätzlich ein LNG-Terminal vor Rügen, plädiert aber für eine Off-Shore-Lösung 18 Kilometer vor der Küste, die AfD sorgt sich um den Tourismus, die Linke spricht von Überkapazitäten. Selbst aus den eigenen Reihen, von den Grünen, kam Kritik an den LNG-Plänen.

„Es fehlt an Sensibilität für Transformations-Erfahrungen“

Für Marvin Müller spielt neben den Folgen für die Umwelt noch ein anderer Punkt eine wichtige Rolle: Es fehle an Sensibilität für die Erfahrungen der Menschen in der Region. „Transformation ist nicht überall ein positiv aufgeladener Begriff.“ Damit gesellschaftliche Akzeptanz für solche Prozesse entstehen könne, sei es wichtig, „früh und ergebnisoffen“ mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten und auch andere Perspektiven gelten zu lassen, sagt er.

Dass der Petitionsausschuss jetzt die Region besucht, wo das LNG-Beschleunigungsgesetz bereits beschlossen und „das Kind in den Brunnen gefallen“ sei, bewertet der Juso-Landesvorsitzende trotzdem positiv: Er hofft auf Druck der Abgeordneten in Richtung der Ministerien – und einen Lerneffekt für kommende Projekte.

Die Debatte geht weiter

Der morgendliche Nebel an der Küste hat sich verzogen, als der Petitionsausschuss an seiner zweiten Station ankommt: dem Hafen von Mukran. Hinter bunten Containern lagern dicke gelbe Röhren, Fundamente für Offshore-Windräder. Kräne ragen von der Kaikante in den blauen Himmel. Von der Rampe einer Fähre rollen Autos. „Weiter links kommt dann die Baustelle“, erklärt Bengt Bergt.

Der Hafen sieht friedlich aus, wie er unter dem wolkenlosen Himmel in der Nachmittagssonne glitzert. Die Debatte um seine Zukunft aber wird sich so schnell wohl nicht auflösen. Da sind sich an diesem Tag vermutlich alle einig. (irs/13.09.2023)