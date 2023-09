Liveübertragung: Donnerstag, 21. September, 14.25 Uhr

Ohne Aussprache stimmt der Bundestag am Donnerstag, 21. September 2023, über eine Reihe von Vorlagen ab:

Patientenberatung: Der Bundestag stimmt direkt über die Forderung der CDU/CSU-Fraktion in einem Antrag (20/8211) ab, bewährte Fachkräfte bei der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) mit Hilfe einer Übergangslösung zu halten. Nach dem beschlossenen Trägerwechsel drohten eine mehrmonatige Unterbrechung der Beratungstätigkeit und der dauerhafte Verlust bewährter Fachkräfte der UPD zum Schaden ratsuchender Bürger, heißt es. Nach einer Entscheidung vom März 2023 soll die UPD ab 2024 unter dem Dach einer Stiftung bürgerlichen Rechts organisiert werden. Die Unionsfraktion befürchtet, dass bisherige Mitarbeiter in der Übergangsphase des Trägerwechsels mangels klarer Perspektiven verloren gehen könnten. So werde die Beratungshotline voraussichtlich zum 8. Dezember 2023 abgeschaltet, heißt es in dem Antrag. Auch die Vor-Ort-Beratungsstellen und der Internetauftritt der bisherigen UPD würden vor Ende Dezember 2023 ihre Tätigkeit einstellen. Ein großer Teil der bisherigen Berater sei bereit, ihre Tätigkeit für die neue UPD über den 31. Dezember 2023 hinaus fortzusetzen, der UPD-Betriebsrat beklage jedoch fehlende Perspektiven und Angebote. Die jetzige UPD gGmbH sei bereit, im Rahmen einer weiteren Übergangsregelung unter Voraussetzungen wie bisher ihre Tätigkeit für ein Jahr fortzusetzen. Der stockende Ablauf der Stiftungsgründung zeige die Grundproblematik der Finanzierung durch den Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auf, die unvereinbar sei mit einer größtmöglichen Unabhängigkeit der Patientenberatung. Experten plädierten für eine Steuerfinanzierung. Die Abgeordneten fordern eine einjährige Übergangsregelung, um den Aufbau der Stiftung zu ermöglichen und den bewährten Beratern der bisherigen UPD eine verlässliche Weiterbeschäftigungsperspektive zu bieten und dadurch die Kontinuität der Beratung abzusichern.

Iran: Die Abgeordenten stimmen über einen angekündigten Antrag der Union mit dem Titel „Ein Jahr Iran-Revolution – An Jina Mahsa Amini erinnern und den Freiheitskampf der Menschen im Iran aktiv unterstützen“ ab. Ob die Vorlage direkt abgestimmt oder in die Ausschüsse überwiesen wird, steht noch nicht fest.

Sanktionen: Der Bundestag stimmt über die Forderung der AfD nach Sanktionen gegen das türkische Vorgehen im Nordirak (20/2597) ab. Die AfD-Fraktion wendet sich gegen den „völkerrechtswidrigen Einmarsch der Türkei in die Kurdengebiete in Nordirak“ und fordert die Bundesregierung zur Verhängung von Sanktionen auf. „Am 18. April 2022 marschierte die Türkei mit Artillerie, Kampfflugzeugen und Hubschraubern in den Nordirak ein, um Angriffe auf Lager, Tunnel, Munitionsdepots und Unterstände der kurdischen PKK (in der EU als Terrororganisation gelistet) durchzuführen“, schreiben die Abgeordneten. Völkerrechtlich gebe es dafür weder eine Legitimation durch eine Einladung der irakischen Regierung noch durch eine akute Selbstverteidigungslage im Sinne des Artikels 51 der UN-Charta zugunsten der Türkei. Die Bundesregierung sei vor diesem Hintergrund aufgefordert, „den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei im Nordirak aufs Schärfste zu verurteilen“ und zusammen mit den europäischen Partnern „Sanktionen gegen die für diesen Angriffskrieg verantwortlichen Entscheidungsträger und seine Unterstützer zu verhängen“. Der Abstimmung liegt eine Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses (20/3585) zugrunde.

Petitionen: Darüber hinaus stimmt das Parlament über 14 Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen ab, die beim Bundestag eingegangen und vom Petitionsausschuss beraten wurden. Es handelt sich um die Sammelübersichten 395 bis 408 (20/8235, 20/8236, 20/8237, 20/8238, 20/8239, 20/8240, 20/8241, 20/8242, 20/8243, 20/8244, 20/8245, 20/8246, 20/8247, 20/8248).

(eis/11.09.2023)