Die CDU/CSU-Fraktion fordert einen nationalen Veteranentag zur Würdigung der Leistungen und der Opfer aller aktiven und ehemaligen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. In dem entsprechenden Antrag (20/8403) spricht sie sich dafür aus, diesen Veteranentag jährlich am 12. November, dem Gründungstag der Bundeswehr, zu feiern. Die Vorlage wurde am Donnerstag, 21. September 2023, erstmals im Parlament beraten und zur weiteren Beratung an den Verteidigungsausschuss überweisen.

Antrag der Union

Nach den Vorstellungen der Union soll die Bundesregierung den Veteranentag in Zusammenarbeit mit Veteranen-, Sozial- und Wohlfahrtsverbänden und anderen relevanten gesellschaftlichen Akteuren so ausgestalten, dass die Interessen und Bedürfnisse der Veteranen angemessen repräsentiert werden. Die Einführung des Veteranentages sei in der Öffentlichkeit durch geeignete Informations- und Bildungskampagnen bekannt zu machen.

Seit der Gründung der Bundeswehr im Jahr 1955 hätten mehr als zehn Millionen Frauen und Männer in der Bundeswehr gedient, heißt es in dem Antrag. Ihr Dienst für die Landes- und Bündnisverteidigung sowie der Einsatz in internationalen Operationen und Missionen sei oft auch von gefährlichen Bedingungen, persönlichen Entbehrungen sowie körperlichen und seelischen Härten geprägt. So seien seit Bestehen der Bundeswehr mehrere tausend Soldaten bei der Ausübung ihres Dienstes ums Leben gekommen. (aw/irs/21.09.2023)