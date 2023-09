Zwei Petitionen, die innerhalb von vier Wochen jeweils mehr als 50.000-mal mitgezeichnet wurden, berät der Petitionsausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 18. September 2023. Ab 12.30 Uhr diskutieren die Abgeordneten im Anhörungssaal 3.101 des Elisabeth-Lüders-Hauses mit der Petentin Marie Sophie Elisa Beimen über die Steigerung der Attraktivität der Freiwilligendienste. Im Anschluss steht ab 13.45 Uhr die Petition von Susanne Wilschrey auf der Tagesordnung, in der die Ablehnung des Pandemievertrages mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verlangt wird.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und auf www.bundestag.de übertragen.

Freiwilligendienste attraktiver machen

Mehr als 90.000 Unterstützerinnen und Unterstützer hat die Petition der 19-jährigen Marie Sophie Elisa Beimen aus Schwerte (Nordrhein-Westfalen) gefunden (ID 150963). Sie verlangt Freiwilligendienste im In- und Ausland attraktiver zu machen, da diese die Zivilgesellschaft stärken und das Interesse an lebenslangem Engagement wecken könnten. Dieses gesellschaftliche Potential wird aber aus Sicht der Petentin viel zu wenig genutzt. Nicht alle Menschen hätten die Möglichkeit, einen Freiwilligendienst zu leisten, heißt es in der Petition. Gleichzeitig fehle es gesellschaftlich an der nötigen Anerkennung und Wertschätzung für Freiwilligendienstleistende. „Das müssen wir ändern“, verlangt Beimen, die aktuell ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) am Marienkrankenhaus in Schwerte absolviert.

Ihre Erfahrungen zeigten: Die Teilnahme an einem Freiwilligendienst sei zu oft vom finanziellen Hintergrund der Person abhängig. „Gerade junge Menschen aus einkommensschwachen Familien können, trotz Interesse, keinen Freiwilligendienst leisten“, schreibt sie. Dieses Problem werde durch Inflation und steigende Lebensunterhaltskosten weiter verschärft, womit sich die soziale Ungleichheit im Freiwilligendienst verstärke. Deshalb, so lautet eine ihrer Forderungen, benötigten Freiwilligendienstleistende ein deutlich höheres Taschengeld, angelehnt an den BAföG-Höchstsatz sowie einen Inflationsausgleich. Da der Freiwilligendienst viel Mobilität verlange und es lediglich Fahrtkostenerstattungen gebe, „auf die häufig Monate gewartet werden muss“, plädiert die Petentin zudem für die Möglichkeit der kostenlosen Nutzung von Nah- und Fernverkehr.

Die „katastrophale Lage von Freiwilligendienstleistenden“ wird ihrer Ansicht nach durch weitere Faktoren verschärft. So gebe es nur einen schlechten Zugang zum Wohngeld und auch keine Befreiung vom Rundfunkbeitrag. Die ungerechte Anrechnung des Taschengeldes auf Unterhalt und Sozialleistungen der Familienangehörigen sei zudem eine „soziale Ungerechtigkeit“. Hier würden schnelle gesetzliche Änderungen benötigt.

Keine Zustimmung zum Pandemievertrag mit der WHO

Dem Pandemievertrag mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht zuzustimmen, verlangt Susanne Wilschrey. Mehr als 74.000 Personen haben ihre dahingehende Petition mitgezeichnet. Ein Abschluss des Pandemievertrages mit der WHO gehe mit erheblichen Einschränkungen und dem Verlust der Grundrechte einher, heißt es in der Eingabe.

„Diese Macht gehört nicht in die Hände einer Institution, die sich über Pharmaindustrie und Privatiers, sowie Geschäftsleute finanziert“, schreibt die Petentin. Aus ihrer Sicht besteht ein Interessenkonflikt. „Der WHO die Macht zu geben, weltweit Menschenrechte zu verletzen, widerspricht jeder Verfassung“, heißt es in ihrer Petition.

Abschließendes Votum in späterer Sitzung

Im Verlauf der öffentlichen Sitzung erhalten die Petentinnen die Möglichkeit, ihr Anliegen nochmals kurz darzustellen, um dann konkrete Fragen der Ausschussmitglieder zu beantworten. An der Sitzung nehmen auch Mitglieder der Bundesregierung teil, die von den Abgeordneten zu dem Thema befragt werden können. Ein abschließendes Votum wird der Ausschuss in einer seiner späteren Sitzungen fällen. (hau/11.09.2023)