Die Abgeordneten des Bundestages haben am Donnerstag, 25. Mai 2023, erstmals über einen von der CDU/CSU-Fraktion vorgelegten Antrag mit dem Titel „Stärkung der Fusionsforschung auf Weltklasseniveau“ (20/6907) beraten. Nach der Aussprache überwies das Parlament die Vorlage zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung.

Antrag der Union

Um die Energiewende voranzutreiben und das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, muss die Bundesregierung aus Sicht der CDU/CSU-Fraktion auf Fusionstechnologie setzen. Die Abgeordneten fordern von der Bundesregierung ein klares Bekenntnis zur Fusionsenergie. Außerdem solle sie den Bau von zwei Fusionsreaktoren mit konkurrierender Technik beauftragen.