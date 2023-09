Der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung kommt am Mittwoch, 27. September 2023, ab 10.10 Uhr im Saal 1.302 des Jakob-Kaiser-Hauses zu einer Sitzung zusammen. In einem öffentlichen Tagesordnungspunkt befasst sich das Gremium mit dem Thema „Land governance – traditionelle vs. formalisierte Landrechtssysteme und die Rolle der deutschen Entwicklungszusammenarbeit“. Geplant ist eine mündliche Unterrichtung durch die Bundesregierung und ein Gespräch mit Roman Herre von der Menschenrechtsorganisation FIAN. (22.09.2023)

Zeit: Mittwoch, 27. September 2023, 10.10 Uhr bis 11 Uhr

Ort: Berlin, Jakob-Kaiser-Haus, Sitzungssaal 1.302