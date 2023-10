Vor dem Hintergrund israelfeindlicher Proteste in deutschen Städten debattieren die Abgeordneten im Rahmen einer Aktuellen Stunde zum Thema „Verherrlichung von Terror in Deutschland unterbinden - Antisemitismus entschieden bekämpfen“. Die Aussprache am Mittwoch, 18. Oktober 2023, wurde auf Verlangen der Fraktionen von SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP auf die Tagesordnung gesetzt. (ste/17.10.2023)