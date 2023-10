Liveübertragung: Freitag, 20. Oktober, 13.55 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 20. Oktober 2023, erstmals einen Antrag mit dem Titel „Bezahlbaren Strom sichern – Industriestrompreis einführen, Stromsteuer abschaffen“ (20/8855), den die Fraktion Die Linke vorgelegt hat. Im Anschluss an die rund 45-minütige Aussprache soll der Antrag zur weiteren Beratung an den federführenden Wirtschaftsausschuss überwiesen werden. Noch offen ist hingegen, welcher Ausschuss die Federführung für einen Antrag der AfD mit dem Titel „Eine Alternative zum Industriestrompreis schaffen, um alle Unternehmen in Deutschland zu entlasten“ (20/8877) übernimmt.

Antrag der AfD